Du PSG au Real Madrid : Le changement qui a «déstabilisé» Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au printemps 2024, juste avant de s’en aller disputer l’Euro en Allemagne avec l’équipe de France, Kylian Mbappé changeait de navire et d’équipage en passant du PSG au Real Madrid, tout juste sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la 15ème fois. Cependant, cette transition n’a pas été facile pour l’attaquant star de la Casa Blanca pour une raison précise racontée par Florentino Pérez.

Soulier d’or européen 2024/2025, Kylian Mbappé a une fois de plus été le meilleur buteur de la saison du Real Madrid avec ses 42 buts et ses 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Néanmoins, l’implication collective du numéro 10 de la Casa Blanca a été jugée insuffisante par les supporters du Real Madrid qui ont réclamé son départ sur les réseaux sociaux. Même dans les médias, et plus particulièrement l’émission El Chiringuito, certains journalistes militent pour que la page soit tournée. Lors de ses dernières apparitions au Santiago Bernabeu, Mbappé a même été sifflé par les socios.

«Le vrai madridista doit défendre ses joueurs» Invité à s’exprimer sur le cas Mbappé en interview avec El Pais lui qui se trouve en pleine campagne électorale pour sa réélection à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez a en partie rejeté la faute sur les journalistes. « Il y a certains journalistes… Vous ne savez pas à quel point ils sont mauvais en écriture. Et certains y croient. Mais le vrai madridista doit défendre ses joueurs. Et si un jour il fait un mauvais match, il faut le soutenir. Cette année, certains ont créé une très mauvaise influence ».