Après le sacre en Ligue des champions, Luis Enrique annonce «plan» de folie pour le PSG !

Alexis Brunet

Avec sa nouvelle Ligue des champions décrochée samedi contre Arsenal, le PSG est encore un peu plus rentré dans l’histoire de cette compétition. Toutefois, le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là. Lors des festivités après le sacre, Luis Enrique a révélé qu’il voulait remporter encore de nombreuses C1 avec Paris.

Qui pourra arrêter le PSG ? Après avoir détruit l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions la saison dernière (5-0), le club de la capitale s’est une nouvelle fois imposé samedi contre Arsenal, mais cela fut plus compliqué. Les partenaires de Vitinha ont rapidement été menés au score par un but de Kai Havertz en début de rencontre, mais Ousmane Dembélé a égalisé en seconde période sur penalty. Les Parisiens se sont finalement imposés aux tirs au but (4-3), après un ultime loupé de Gabriel face à Safonov.

Luis Enrique veut encore remporter plusieurs Ligue des champions avec le PSG Après ce sacre et leur retour en France, les joueurs du PSG ont pu célébrer avec leurs supporters sur le Champ-de-Mars et au Parc des princes dimanche soir. Lors des festivités, les caméras de Canal+ ont capté une séquence dans laquelle on peut voir Luis Enrique s’attarder sur les deux étoiles présentes sur le bus qui a transporté le club de la capitale. « Il faut en obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça le plan, non ? », déclare alors l’entraîneur espagnol dans un éclat de rire.