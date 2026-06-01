Aguerd - Medina : Un des deux obligé de quitter l’OM cet été ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivés l’été dernier, en provenance du RC Lens et de West Ham, Facundo Medina et Nayef Aguerd pourraient ne plus être des joueurs de l’OM la saison prochaine, du moins pas tous les deux. Le club a consenti des investissements importants pour les recruter et, en raison de sa situation économique, pourrait se séparer d’un des deux.

Ce n’est pas un secret, sans les revenus de la Ligue des champions, l’OM est dans une situation financière très délicate et doit vendre pour plusieurs dizaines de millions d’euros avant la fin du mois de juin et son passage devant la DNCG. En ce sens, personne n’est intransférable et il y a déjà plusieurs candidats à un départ, comme Leonardo Balerdi (27 ans), Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) et Mason Greenwood (24 ans).

Medina et Aguerd, qui va perdre sa place ? Tous les deux appelés avec leur sélection respective afin de disputer la Coupe du monde 2026, difficile d’imaginer Facundo Medina (27 ans) et Nayef Aguerd (30 ans) partir pendant la compétition et donc courant juin, mais un des deux pourrait ne plus être à Marseille la saison prochaine. Comme indiqué par La Provence, l’OM a beaucoup investi pour les recruter, 18M€ pour l’Argentin et 23M€ pour le Marocain, et pourrait décider de se séparer d’un des deux, d’autant plus qu’ils ne font pas partie des salaires les moins élevés de l’effectif. Nayef Aguerd serait d’ailleurs dans le viseur de plusieurs clubs, notamment dans le Golfe.