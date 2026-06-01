Aguerd - Medina : Un des deux obligé de quitter l’OM cet été ?

Arrivés l’été dernier, en provenance du RC Lens et de West Ham, Facundo Medina et Nayef Aguerd pourraient ne plus être des joueurs de l’OM la saison prochaine, du moins pas tous les deux. Le club a consenti des investissements importants pour les recruter et, en raison de sa situation économique, pourrait se séparer d’un des deux.
Ce n’est pas un secret, sans les revenus de la Ligue des champions, l’OM est dans une situation financière très délicate et doit vendre pour plusieurs dizaines de millions d’euros avant la fin du mois de juin et son passage devant la DNCG. En ce sens, personne n’est intransférable et il y a déjà plusieurs candidats à un départ, comme Leonardo Balerdi (27 ans), Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) et Mason Greenwood (24 ans).
Medina et Aguerd, qui va perdre sa place ?
Tous les deux appelés avec leur sélection respective afin de disputer la Coupe du monde 2026, difficile d’imaginer Facundo Medina (27 ans) et Nayef Aguerd (30 ans) partir pendant la compétition et donc courant juin, mais un des deux pourrait ne plus être à Marseille la saison prochaine. Comme indiqué par La Provence, l’OM a beaucoup investi pour les recruter, 18M€ pour l’Argentin et 23M€ pour le Marocain, et pourrait décider de se séparer d’un des deux, d’autant plus qu’ils ne font pas partie des salaires les moins élevés de l’effectif. Nayef Aguerd serait d’ailleurs dans le viseur de plusieurs clubs, notamment dans le Golfe.
« Bruno Genesio est un coach que j’apprécie beaucoup »
À moins que l’arrivée attendue de Bruno Genesio, qu’il a connu au Stade Rennais, au poste d’entraîneur ne lui donne envie de rester. « Bruno Genesio est un coach que j’apprécie beaucoup, avec lequel on a passé des moments incroyables à Rennes. On les a aussi partagés avec Dimitri Farbos, son adjoint. Je n’ai que de bons souvenirs avec eux. C’est un coach qui a marqué ma jeune carrière. C’est un coach avec lequel je suis resté en contact, qui me donne toujours, jusqu’à présent, des conseils. Je peux parler de lui toute l’après-midi vous savez (rire). Plus sérieusement, c’est un coach qui compte beaucoup pour moi. Et je ne lui souhaite que du bonheur », confiait Nayef Aguerd l’année dernière au Petit Lillois, lui qui pourrait donc être tenté de retrouver son ancien entraîneur à l’OM.