Mercato - PSG : Eli Junior Kroupi prêt à signer… grâce à Désiré Doué ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

1 but en Premier League pour chaque million d’euros dépensés par Bournemouth afin de le faire signer en 2025. Voilà la très bonne affaire conclue par le club anglais, mais qui fait des envieux dans plusieurs institutions européennes et notamment au Paris Saint-Germain. Un intérêt qui ne laisserait pas indifférent Eli Junior Kroupi appréciant la trajectoire de progression de Désiré Doué sous les ordres de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain l’a fait. L’épopée de la saison dernière a été réitérée et la deuxième étoile a été brodée sur le maillot rouge et bleu. Le PSG est double champion d’Europe. L’équipe de Luis Enrique défendra à nouveau son titre la saison prochaine et veut aller « chercher la troisième » comme affirmé par Ousmane Dembélé au Champ de Mars dimanche pendant les célébrations du trophée à Paris. Avec de nouveaux joueurs prêts à renforcer les lignes parisiennes ?

Une saison à Bournemouth et puis s’en va ? L’Équipe fait état d’un intérêt concret du comité directeur du Paris Saint-Germain pour Eli Junior Kroupi. L’attaquant de 19 ans aux 13 buts en Premier League avec Bournemouth cette saison. Le profil polyvalent de l’international espoir français semblerait être à la fois validé par l’entraîneur Luis Enrique, le conseiller football Luis Campos ainsi que le président Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, il faudra se montrer convaincant auprès de Tiago Pinto, directeur sportif des Cherries, tant il refuserait de laisser filer la pépite tricolore recrutée pour 13M€ selon L’Équipe.