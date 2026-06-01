Mercato - PSG : L'heure du grand ménage a sonné après le sacre en Ligue des champions, qui doit partir ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain va-t-il faire un nettoyage de printemps tardif au sein de son effectif ? A l'approche du mercato d'été (15 juin-1er septembre), le club parisien tout juste sacré champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive pourrait jouer sur plusieurs tableaux dans le sens des départs et des arrivées. Quel joueur doit aller voir ailleurs ? C'est notre sondage du jour !

Personne n'avait réalisé cela depuis le début du siècle hormis le Real Madrid entre 2016 et 2018. Le Paris Saint-Germain a su conserver son titre de champion d'Europe. Victorieuse de l'Inter l'année dernière (5-0), l'équipe de Luis Enrique a remis ça samedi à Budapest contre Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Le PSG entre dans le gratin de la compétition en devenant le 9ème club seulement à ne pas perdre sa couronne européenne la saison après son sacre.

Kang-in Lee et Ramos sur le départ ? Et maintenant ? L'été dernier, le PSG ne s'était pas montré particulièrement montré actif sur le marché des transferts tant dans le sens des départs que des arrivées. Mais en cette année de Coupe du monde, après le Mondial des clubs la saison dernière, le comité directeur du club parisien pourrait décider d'injecter du sang neuf dans l'effectif de Luis Enrique. On parle déjà de Maghnes Akliouche, Ibrahima Konaté ou encore Julian Alvarez. Et au rayon des partants, les possibilités sont multiples. Kang-in Lee et Gonçalo Ramos ne disposent pas d'un temps de jeu conséquent et n'ont jamais démarré un match couperet de cette phase à élimination directe de Ligue des champions, leur situation est à surveiller. L'Equipe assure que les deux internationaux sud-coréen et portugais sont des candidats à une séparation à l'intersaison.