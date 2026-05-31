Mercato - PSG : Sur le départ, Gonçalo Ramos interpelle Luis Enrique avec un message fort

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a réussi un exploit, en remportant une deuxième Ligue des Champions en deux ans, devenant seulement le 9e club à le faire dans l’histoire. Mais après les célébrations, il faudra très vite penser à la suite et certains gros dossiers se dessinent déjà, comme celui de l’avenir de Gonçalo Ramos.

Même s’il était annoncé favori face à Arsenal, le PSG a dû aller chercher la victoire au bout du suspense en cette finale de la Ligue des Champions. Et Luis Enrique a pu compter sur tout son groupe au complet, puisque les stars comme Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia ont beaucoup souffert, laissant leur place à des joueurs que l’on voit un peu moins... mais qui ont répondu présent.

« Je veux être là dans les moments décisifs et difficiles » C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos, annoncé comme l’un des plus grands talents de sa génération lors de son arrivée au PSG en 2024. L’attaquant doit se contenter d’un rôle de doublure depuis plus d’un an, mais il le fait plutôt bien. C'est d’ailleurs lui qui a lancé la séance de tirs aux buts ce samedi soir face à Arsenal, avait au passage un petit message au micro de Canal +. « Je suis toujours prêt, j'aime bien ce type de moment. Je veux être là dans les moments décisifs et difficiles » a déclaré l’international portugais.