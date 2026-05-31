Départ du PSG : Marquinhos a déjà choisi son prochain club ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après 13 ans passés à Paris et une deuxième Ligue des champions consécutive remportée samedi face à Arsenal, Marquinhos a-t-il disputé son dernier match avec le PSG ? Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le club de la capitale ne s’opposera pas à son départ si telle est sa volonté et si l’Arabie Saoudite a déjà manifesté son intérêt ces dernières années, l’international brésilien pencherait pour une autre destination.

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos a tout vécu avec le PSG, des échecs jusqu’à ces deux sacres consécutifs en Ligue des champions. « C'est une émotion différente. Passer de 0 à 2, c'est incroyable. Le back-to-back. On a montré qu'on voulait vraiment depuis le premier jour de la saison. Le coach a dit : "c'est dur de gagner, mais gagner deux fois, c'est encore plus difficile. Alors il faut qu'on s'y remette tous" », a réagi le capitaine du club de la capitale samedi au micro de Canal+.

Le Qatar plutôt que l’Arabie Saoudite pour Marquinhos Cette deuxième victoire du PSG en finale de la Ligue des champions pourrait-elle marquer la fin de son aventure parisienne ? Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, Marquinhos a régulièrement été annoncé dans le viseur de clubs saoudiens ces dernières années. Comme indiqué par L’Équipe, la direction parisienne ne s’opposera pas à son départ s’il désire partir. Toutefois, le défenseur âgé de 32 ans ne serait plus très enclin à rejoindre l’Arabie Saoudite et, en cas de départ, aurait une préférence pour le Qatar s’il doit prendre la direction du Moyen-Orient.