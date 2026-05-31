Eliminé de Roland-Garros, Moïse Kouamé s’est consolé grâce au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Belle histoire de cette première semaine à Roland-Garros, Moïse Kouamé a malheureusement été éliminé ce samedi lors du 3ème tour par Alejandro Tabilo. Fin de parcours donc pour le jeune Français de 17 ans, qui aurait aimé aller plus loin sur la terre battue parisienne. Malheureusement, son adversaire chilien en a décidé autrement, mais voilà que pour Kouamé il y a eu la victoire du PSG en Ligue des Champions pour se consoler un peu.

C’est donc ce samedi que le parcours de Moïse Kouamé à Roland-Garros. Opposé à Alejandro Tabilo au 3ème tour, le Français de 17 ans a été éliminé en 4 sets. « C'était un match très serré. Je retiens cette grande semaine, il y a beaucoup de choses positives que j'ai apprises sur moi-même. C'était une grosse bataille, j'ai dû rester concentré. Le tie-break du quatrième set s'est joué sur de petits détails. Physiquement, j'ai appris que je pouvais tenir la distance, jouer plusieurs matches. C'est dur de jouer à ce niveau plusieurs fois et pendant tout un match. Je pense que ce sera de plus en plus facile en jouant encore plus de matches de ce type. En termes d'expérience, je ne peux pas faire beaucoup mieux », a notamment pu dire Kouamé après son élimination.

« C’est une petite consolation on va dire de mon match perdu » Dans la défaite, Moïse Kouamé a donc énormément appris de son parcours à Roland-Garros et forcément, ça va lui servir dans la suite de sa carrière qui ne fait que commencer. Et voilà que ce samedi, après avoir perdu contre Alejandro Tabilo, Kouamé, qui est fan du PSG, a pu se consoler avec la victoire du club de la capitale en Ligue des Champions. Se présentant en conférence de presse avec le maillot du club de la capitale sur les épaules, le Français a confié : « J’ai vu la fin du match ? J’ai vu le tir au but, le pire moment je pense. Franchement super content. C’est une petite consolation on va dire de mon match perdu. Bravo à eux, ils ont fait preuve de beaucoup de ténacité et beaucoup de lucidité, c’était super ».