Défaite contre Moïse Kouame : Après son dérapage sexiste à Roland-Garros, il présente ses excuses !

Amadou Diawara

A la suite d'une lutte acharnée de cinq sets et de près de cinq heures de jeu, Adolfo Daniel Vallejo s'est incliné face à Moïse Kouame. Après sa défaite, le Paraguayen a dérapé en proférant des propos sexistes à l'encontre de l'arbitre Ana Carvalho. Sur son compte Instagram, Adolfo Daniel Vallejo s'est excusé.

Qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros, Adolfo Daniel Vallejo a eu la lourde tâche de se frotter à Moïse Kouame. Mené deux sets à zéro, le Paraguayen a trouvé les ressources nécessaires pour revenir à deux manches partout. Et lors du cinquième set, Adolfo Daniel Vallejo a mené 5-2, avant de voir Moïse Kouame le renverser. Le prodige français de 17 ans ayant été bien aidé par le public.

«Je suis désolé» Après sa défaite contre Moïse Kouame, Adolfo Daniel Vallejo a dérapé, reprochant à l'arbitre brésilienne Ana Carvalho de ne pas avoir su calmer le public. « Ce genre de match doit être arbitré par un homme, c’est très difficile pour une femme. Il faut un homme pour arbitrer, car le public est très exigeant et il faut beaucoup de force pour affronter la foule. Le public était vraiment excessif, mais je comprends qu'il soutient son compatriote. C'est un public assez intense, c'est pourquoi j'étais préparé, je savais déjà que ce serait comme ça et, honnêtement, ça ne m'a pas désavantagé, ça l'a galvanisé », a pesté le joueur de 22 ans dans des propos rapportés par Clay.