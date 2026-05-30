Du RC Lens à Liverpool ? La presse anglaise lâche une petit bombe sur l'avenir de Pierre Sage

Une pige réussie à Lens avant de rêver à Liverpool ? Il y a près d'une semaine, Pierre Sage reconnaissait avoir un club spécial en tête à entraîner un jour si on le lui permettait : Liverpool. Depuis son aveu à Téléfoot, les Reds se sont séparés d'Arne Slot ce samedi et le nom du coach de Lens serait à l'étude chez les décideurs du club de la Mersey. Le moment de rêver ?
« Le Liverpool FC confirme qu'Arne Slot quitte ses fonctions d'entraîneur principal avec effet immédiat et que le processus de nomination de son successeur est en cours ». Ce samedi, à quelques heures du coup d'envoi de la finale de Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain à Budapest, les Reds publiaient un communiqué dans lequel il était stipulé que la collaboration entre le club de la Mersey et Arne Slot entamée à l'été 2024 prenait fin. Et maintenant ?
«Arne nous a aidés à remporter notre 20e titre et nous lui en serons éternellement reconnaissants»
Liverpool affirme que l'heure est à la quête d'un nouveau coach désormais. Néanmoins, entre photos et messages, le champion d'Angleterre 2024/2025 a rendu un vibrant hommage à Arne Slot. « Il s'en va avec un titre de Premier League à son actif, ainsi que notre profonde gratitude et notre reconnaissance. Arne nous a aidés à remporter notre 20e titre et nous lui en serons éternellement reconnaissants ».
Pierre Sage rêve de Liverpool, les Reds songent à lui pour remplacer Arne Slot
Qui pour le remplacer ? David Ornstein, journaliste de The Athletic, s'est empressé de donner les premières tendances au sujet de la succession du technicien néerlandais. Et si c'était Pierre Sage ? Le média assure que l'entraîneur du RC Lens, vainqueur de la première Coupe de France de l'histoire des Sang-et-Or, serait une option prise en considération du côte de Liverpool. La semaine dernière, sur le plateau de Téléfoot, Sage avouait avoir une destination de rêve : Anfield. « Si la Premier League m’intéresse ? Bien sûr, maintenant je ne sais pas quand. Club de rêve : Je pense que nous allons rêver ensemble, bien sûr Liverpool ».