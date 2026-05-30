Du RC Lens à Liverpool ? La presse anglaise lâche une petit bombe sur l'avenir de Pierre Sage

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une pige réussie à Lens avant de rêver à Liverpool ? Il y a près d'une semaine, Pierre Sage reconnaissait avoir un club spécial en tête à entraîner un jour si on le lui permettait : Liverpool. Depuis son aveu à Téléfoot, les Reds se sont séparés d'Arne Slot ce samedi et le nom du coach de Lens serait à l'étude chez les décideurs du club de la Mersey. Le moment de rêver ?

« Le Liverpool FC confirme qu'Arne Slot quitte ses fonctions d'entraîneur principal avec effet immédiat et que le processus de nomination de son successeur est en cours ». Ce samedi, à quelques heures du coup d'envoi de la finale de Ligue des champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain à Budapest, les Reds publiaient un communiqué dans lequel il était stipulé que la collaboration entre le club de la Mersey et Arne Slot entamée à l'été 2024 prenait fin. Et maintenant ?

«Arne nous a aidés à remporter notre 20e titre et nous lui en serons éternellement reconnaissants» Liverpool affirme que l'heure est à la quête d'un nouveau coach désormais. Néanmoins, entre photos et messages, le champion d'Angleterre 2024/2025 a rendu un vibrant hommage à Arne Slot. « Il s'en va avec un titre de Premier League à son actif, ainsi que notre profonde gratitude et notre reconnaissance. Arne nous a aidés à remporter notre 20e titre et nous lui en serons éternellement reconnaissants ».