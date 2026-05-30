PSG-Arsenal : Vitinha, Neves, Ruiz... L’étonnant aveu de Blaise Matuidi, «il faut rendre à César ce qui est à César»

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain peut écrire l’histoire ce samedi, en rejoignant le club très fermé des équipes qui ont remporté deux Ligues des Champions consécutives. Ancien du club parisien, Blaise Matuidi est persuadé que Luis Enrique pourra notamment compter sur le milieu formé par Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves, pour décrocher une nouvelle victoire.

Dans seulement quelques instants, le Champion foulera la pelouse de la Puskás Aréna de Budapest, pour défendre son titre. Annoncé favori face à Arsenal, le PSG pourrait frapper un très gros coup en cas d’un deuxième succès en Ligue des Champions ce samedi et peut-être lancer une véritable dynastie, comme les plus célèbres équipes de l’histoire.

« Aujourd’hui voilà ce qu’ils démontrent depuis deux ans, c’est assez exceptionnel » Il faut dire que ce onze du PSG est sans aucun doute l’un des meilleurs jamais vus et notamment au milieu, avec Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves. Car même d’illustres anciens comme Blaise Matuidi s’inclinent devant ces trois-là. « Si j’ai ma place au milieu de terrain de ce PSG-là ? Non, non, les trois sont extraordinaires. Il faut rendre à César ce qui est à César, et aujourd’hui voilà ce qu’ils démontrent depuis deux ans, c’est assez exceptionnel » a expliqué l’ancien milieu de terrain parisien, dans un entretien accordé à Canal+.