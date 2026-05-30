PSG/Arsenal : Superstitieux, Nasser Al-Khelaïfi a adopté la même routine que pour l'Inter !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, le PSG dispute à nouveau la finale de la Ligue des champions un an après la victoire historique obtenue face à l'Inter Milan. Le club de la capitale vise forcément un deuxième sacre et peut clairement y croire. Mais pour éviter la pression, certains choisissent de garder des habitudes qui avaient si bien fonctionné l'an dernier, comme Nasser Al-Khelaïfi.

Pour cette finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, la tension est très présente. A quelques heures du coup d'envoi de ce match qui va clore cette saison 2025-2026 pour les deux clubs, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour adopter le même rituel en vue du match que l'année dernière. Le président qatari s'est offert une petite séance de padel pour décompresser. Une manière pour lui d'instaurer une petite tradition.

Nasser Al-Khelaïfi retente le coup Comme le rapporte Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire la même chose que l'année dernière le jour du match. Ancien joueur professionnel de tennis, le Qatari reste très attiré par les sports de raquette et ce samedi matin, il n'a pas hésité à aller faire une petite séance de padel pour décompresser avant le grand rendez-vous. C'était déjà le cas l'année dernière face à l'Inter Milan.