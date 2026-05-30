Officiel : Achraf Hakimi devance le PSG avant la finale de Ligue des champions contre Arsenal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi à 18h, le PSG et Arsenal disputeront la finale de la Ligue des champions au Stade Ferenc-Puskas de Budapest. Une confrontation très attendue que les deux équipes préparent depuis quelques semaines désormais. Avant la révélation des compositions d'équipes, Achraf Hakimi a offert un premier indice.

La tension monte à quelques minutes du coup d'envoi de la finale désormais. Les supporters attendent le dénouement final de cette saison 2025-2026 avec impatience. Luis Enrique a montré l'année dernière qu'il avait toutes les cartes en main pour emmener son équipe vers les sommets. Il y a toutefois quelques interrogations concernant la composition de son équipe. Achraf Hakimi en sera.

Hakimi de retour avec le PSG Absent ces dernières semaines de la fin de la saison, Achraf Hakimi s'était blessé lors de la demi-finale aller face au Bayern Munich. Il n'a pas rejoué depuis et beaucoup s'interrogeaient sur sa présence pour cette finale de Ligue des champions. Le défenseur marocain sera de la partie comme il l'a fait comprendre avant la révélation des compositions. « Bonsoir Achraf, si vous êtes là, on en déduit que vous allez démarrer ce match et que tout va bien ? » lui demande le journaliste de Canal+ Dominique Armand. « Oui, je me trouve bien, je suis content. J'ai beaucoup travaillé pour être là avec l'équipe. On a fait beaucoup d'efforts, maintenant c'est le moment de laisser derrière tout ce qui s'est passé et de profiter du moment » répond-il.