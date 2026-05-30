PSG-Arsenal : Blaise Matuidi dévoile le plan pour gagner la deuxième Ligue des Champions

Axel Cornic

Plusieurs anciens du Paris Saint-Germain sont à Budapest ce samedi, pour assister à la finale de Ligue des Champions face à Arsenal. C’est le cas de Blaise Matuidi, qui en marge de cette rencontre très attendue a livré son pronostic et glissé au passage un petit conseil aux joueurs parisiens.

L’attente est insoutenable. Un an après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire, le PSG s’est une nouvelle fois frayé un chemin jusqu’en finale, éliminant notamment Liverpool et le Bayern Munich. C’est désormais Arsenal qui se met en travers de la route des joueurs de Luis Enrique, qui ont bien l’intention de réaliser un doublé inédit.

Blaise Matuidi est à Budapest pour supporter le PSG Il y aura énormément de visage connus ce samedi, dans les travées de la Puskás Aréna de Budapest. Le PSG a en effet décidé d’inviter pas moins de 34 de ses anciens joueurs, parmi lesquels Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Pedro Miguel Pauleta, David Ginola, Claude Makelele ou encore Mamadou Sakho et Presnel Kimpembe. L’ancien milieu Blaise Matuidi fait également partie de cette liste et juste avant le coup de sifflet initial, il a fait part de tout son bonheur de voir le club parisien au sommet du football européen.