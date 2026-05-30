Un grand espoir signe à l’étranger, le PSG le prend comme une trahison !

Bien avant l’époque des Qataris, le PSG a formé de très bons joueurs. Considéré comme l’un des plus grands talents du club parisien de la fin des années 90, Nicolas Anelka avait discrètement signé en faveur d’Arsenal en 1997. Un transfert que les dirigeants du club francilien ont vécu comme une trahison.
Le PSG n’a pas attendu l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011 pour disposer de grands talents au sein de son centre de formation. A la fin des années 1990, un attaquant très prometteur émerge à Paris. Son nom : Nicolas Anelka. Arrivé en 1993 au sein de l’académie parisienne, l’attaquant fera ses débuts en professionnel lors de la saison 1996-1997. Auteur d’un but en douze matchs, Anelka signera par la suite à Arsenal, où son salaire gonflera de manière impressionnante.
Nicolas Anelka a rapidement quitté le PSG
Comme l’indique l’Equipe, les dirigeants du PSG de l’époque ont très mal vécu cette signature. Arsène Wenger, qui appréciait beaucoup le profil du jeune buteur parisien, a approché son clan. Le 13 janvier 1997, David Dein, vice-président d’Arsenal contacte le PSG pour le prévenir de l’approche du club anglais concernant Nicolas Anelka : « Conformément aux règlements internationaux, nous vous informons que nous allons prendre contact avec votre joueur Nicolas Anelka. »
Sa signature à Arsenal a provoqué la colère du PSG
Le 15 janvier 1997, le Parisien révèle au grand jour que Nicolas Anelka a paraphé un contrat de six ans avec Arsenal. Pour le PSG, ce départ sonne comme une immense trahison, un véritable coup de poignard dans le dos. « Le PSG me proposait un contrat de six ans, mais je n'ai jamais eu l'intention de le signer. Le PSG ne fait pas confiance aux jeunes. Il y en a très peu qui ont percé et ceux qui y sont parvenus, comme (Pascal) Nouma, (Francis) Llacer ou (Patrick) Mboma, étaient encore remplaçants à 24 ans », confiera Anelka à France Football afin de justifier sa décision…