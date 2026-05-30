Un grand espoir signe à l’étranger, le PSG le prend comme une trahison !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien avant l’époque des Qataris, le PSG a formé de très bons joueurs. Considéré comme l’un des plus grands talents du club parisien de la fin des années 90, Nicolas Anelka avait discrètement signé en faveur d’Arsenal en 1997. Un transfert que les dirigeants du club francilien ont vécu comme une trahison.

Le PSG n’a pas attendu l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011 pour disposer de grands talents au sein de son centre de formation. A la fin des années 1990, un attaquant très prometteur émerge à Paris. Son nom : Nicolas Anelka. Arrivé en 1993 au sein de l’académie parisienne, l’attaquant fera ses débuts en professionnel lors de la saison 1996-1997. Auteur d’un but en douze matchs, Anelka signera par la suite à Arsenal, où son salaire gonflera de manière impressionnante.

Nicolas Anelka a rapidement quitté le PSG Comme l’indique l’Equipe, les dirigeants du PSG de l’époque ont très mal vécu cette signature. Arsène Wenger, qui appréciait beaucoup le profil du jeune buteur parisien, a approché son clan. Le 13 janvier 1997, David Dein, vice-président d’Arsenal contacte le PSG pour le prévenir de l’approche du club anglais concernant Nicolas Anelka : « Conformément aux règlements internationaux, nous vous informons que nous allons prendre contact avec votre joueur Nicolas Anelka. »