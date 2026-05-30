«Si vous le prenez, il va falloir lâcher de l'oseille» : Daniel Riolo annonce une très mauvaise nouvelle à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a lâché une petite bombe en assurant que Grégory Lorenzi avait signé un contrat avec les Aiglons, alors même que l'OM a officialisé sa venue en tant que directeur sportif. Une situation qui interpelle Daniel Riolo.

Il y a quelques jours, l'OM a officialisé la signature de Grégory Lorenzi en tant que nouveau directeur sportif. Un joli coup sur le papier compte tenu du travail réalisé pendant 10 ans au Stade Brestois. Cependant, Jean-Pierre Rivère a jeté un gros froid dans ce dossier. « On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé », a confié le président de l'OGC Nice après la victoire dans le barrage qui officialise le maintien en Ligue 1. Par conséquent, Daniel Riolo estime qu'il risque d'y avoir un problème et que les Aiglons pourrait réclamer une compensation financière à l'OM.

Riolo critique la gestion du cas Lorenzi « On l'avait pressenti cette histoire à Marseille. Si l'histoire Stéphane Richard commence avec un double contrat et une cagade sur le directeur sportif, lui qui à peine met le nez dehors en disant qu'on va retrouver le calme et faire les choses bien... Dans le foot, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.