Transfert : Kvaratskhelia a signé au PSG pour ces deux raisons !

Amadou Diawara

Recalé par le Napoli lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a finalement réussi à boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025. Si le Géorgien a accepté de signer à Paris, c'est parce qu'il a été convaincu par la dynamique sportive du club et qu'il était emballé par l'idée de vivre dans la capitale française.

Très performant sous les couleurs du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a séduit le PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont tenté de le recruter lors du mercato estival 2024. Toutefois, Aurelio De Laurentiis s'était montré trop gourmand. Ce qui avait fait capoter le transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG. Mais en janvier 2025, le président des Azzurri s'est montré plus raisonnable.

Kvaratskhelia a été convaincu par la dynamique sportive du PSG Lors du mercato hivernal 2025, le PSG a fini par faire plier la direction de Naples pour la vente de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, Aurelio De Laurentiis a accepté l'offre d'environ 80M€ formulée par le club de la capitale. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Khvicha Kvaratskhelia s'est laissé convaincre par la dynamique sportive du PSG et par la perspective de vivre à Paris. Pour le joueur et sa famille, la capitale française représente une opportunité de vie jugée « excitante ».