Kvaratskhelia - Dembélé - Doué : Le trio chamboulé par un gros transfert du PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelque temps, le trio d’attaque du PSG est composé de Khvicha Kvaratskhelia à gauche, Ousmane Dembélé en pointe, et de Désiré Doué à droite. Mais cet été, ce trio magique pourrait être perturbé par l’arrivée d’un nouvel ailier très prometteur, et qui pourrait coûter très cher au club parisien. Explications.

Le PSG dispose de joueurs très talentueux, notamment en attaque. Avec Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, sans oublier Bradley Barcola, Paris dispose de quatre offensifs de classe internationale au sein de son effectif. Néanmoins, cela n’empêche pas les dirigeants du club de la capitale de continuer à prospecter dans ce secteur de jeu sur le mercato. Comme révélé depuis plusieurs mois, le PSG fait partie des cadors intéressés par le crack du RB Leipzig Yan Diomandé, valorisé à 100M€ et récemment élu meilleur jeune joueur de Bundesliga.

Le PSG veut faire jouer Diomandé à droite Journaliste proche du dossier, Ben Jacobs a fait le point sur la situation de l’international Ivoirien de 19 ans. « Yan Diomande est tenté par Liverpool ou le PSG. Mais nous devons aussi garder un petit œil sur le Bayern, car l’attention du Bayern s’était portée sur Anthony Gordon – et Gordon est parti à Barcelone. Donc le Bayern cherche toujours à ajouter quelqu’un. Mais la différence, c’est que le Bayern (et Manchester United) disent à Diomande : viens jouer sur le côté gauche. Pendant ce temps, Liverpool et le PSG considèrent Diomande principalement comme un joueur de côté droit. Le joueur préfère nettement jouer sur le côté droit. Donc Liverpool et le PSG sont en tête de peloton », a ainsi confié le journaliste anglais.