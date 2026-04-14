Usain Bolt, Kylian Mbappé... Le défi lancé à Louis Bielle-Biarrey !

Axel Cornic

A seulement 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est en train de réaliser des choses incroyables, avec déjà le record de meilleur marquer français dans l’histoire du 6 Nations... après trois participations. Sa vitesse est létale est certains le comparent déjà des Kylian Mbappé ou même Usain Bolt, octuple médaillé d’or aux Jeux Olympiques.

Ce n’est pas pour rien si on le surnomme Bip Bip. Dès ses premiers matchs chez les professionnels, Louis Bielle-Biarrey a tout de suite impressionné par sa vitesse fulgurante. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs si Fabien Galthié avait décidé de le convoquer avec le XV de France, dès la Coupe du monde 2023. Trois ans après, certains le considèrent même comme l’un des hommes les plus rapides de la planète rugby et peut-être même le plus rapide, comme il l’a montré récemment lors du 6 Nations 2026.

Romain Ntamack - Matthieu Jalibert : Le débat est relancé au XV de France ! https://t.co/Y6XTaBw2wZ — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Quand Usain Bolt voulait défier Mbappé Mais l’est-il assez pour défier les plus grands ? Au football on a en effet un certain Kylian Mbappé dont la vitesse est également une grande qualité. Au point même d’interpeller Usain Bolt, la grande référence en la matière. « Mbappé ? Je sais qu’il est très rapide. Vous dites sur 10 mètres ? Écoutez, peut-être. 10 mètres, c’est possible, mais vingt mètres, aucune chance pour lui ! » avait répondu le sprinteur jamaïcain, dans un entretien accordé à GQ en avril 2025.