Une «très belle équipe» pour Louis Bielle-Biarrey : C’est le choc sur RMC !

Louis Bielle-Biarrey est le nouveau phénomène du rugby français. Que ce soit avec le XV de France ou en club, l’ailier de 22 ans ne cesse d’impressionner. L’international français évolue d’ailleurs dans une « très belle équipe » qui n’arrête pas de bluffer. Et ce n’est pas sur RMC qu’on dira le contraire.
Et si Louis Bielle-Biarrey était la prochaine star du rugby français ? Alors qu’Antoine Dupont est considéré comme l’un des meilleurs, le crack de l’UBB ne cesse d’impressionner. L’ailier de 22 ans a d’ailleurs été sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, qu’il a remporté avec le XV de France pour la deuxième année consécutive. Sur RMC, on estime en tout cas que Louis Bielle-Biarrey évolue dans une équipe particulièrement compétitive.
«C’est un sacré client pour prendre le titre en Champions Cup»
« Mais Bordeaux a une très belle équipe. On dit que ça aurait pu être plus lourd pour le Stade toulousain. Bielle-Biarrey, sur un ballon en première période, s’il n’y a pas un faux rebond, il n’a plus qu’à pousser au pied et il y a essai. Le problème c’est que le ballon part sur le côté. Ils jouent très bien Bordeaux. C’est un sacré client pour prendre le titre en Champions Cup » a expliqué Vincent Moscato dans le Super Moscato Show.
L'UBB file en demi-finale de la Champions Cup
L’UBB a d’ailleurs une nouvelle fois fait tomber le Stade toulousain en Champions Cup ce dimanche. Les hommes de Yannick Bru se sont imposés face à Antoine Dupont et les siens (30-15) et ont ainsi décroché leur billet pour les demi-finales de la compétition européenne. Les Unionistes affronteront Bath, bourreau de Northampton ce vendredi. L’UBB de Louis Bielle-Biarrey et de Matthieu Jalibert peut encore rêver du doublé cette saison. Le Stade toulousain risque toutefois d'être un sérieux adversaire pour le Bouclier de Brennus en Top 14. À suivre...