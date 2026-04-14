Une «très belle équipe» pour Louis Bielle-Biarrey : C’est le choc sur RMC !

Pierrick Levallet

Louis Bielle-Biarrey est le nouveau phénomène du rugby français. Que ce soit avec le XV de France ou en club, l’ailier de 22 ans ne cesse d’impressionner. L’international français évolue d’ailleurs dans une « très belle équipe » qui n’arrête pas de bluffer. Et ce n’est pas sur RMC qu’on dira le contraire.

Et si Louis Bielle-Biarrey était la prochaine star du rugby français ? Alors qu’Antoine Dupont est considéré comme l’un des meilleurs, le crack de l’UBB ne cesse d’impressionner. L’ailier de 22 ans a d’ailleurs été sacré meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, qu’il a remporté avec le XV de France pour la deuxième année consécutive. Sur RMC, on estime en tout cas que Louis Bielle-Biarrey évolue dans une équipe particulièrement compétitive.

Le phénomène Louis Bielle-Biarrey est inarrêtable : Antoine Dupont déjà dépassé ? https://t.co/JqVTPDTv6L — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«C’est un sacré client pour prendre le titre en Champions Cup» « Mais Bordeaux a une très belle équipe. On dit que ça aurait pu être plus lourd pour le Stade toulousain. Bielle-Biarrey, sur un ballon en première période, s’il n’y a pas un faux rebond, il n’a plus qu’à pousser au pied et il y a essai. Le problème c’est que le ballon part sur le côté. Ils jouent très bien Bordeaux. C’est un sacré client pour prendre le titre en Champions Cup » a expliqué Vincent Moscato dans le Super Moscato Show.