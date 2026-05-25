Mercato - PSG : «Des propositions importantes» en préparation pour Bradley Barcola ?

Aujourd’hui, Bradley Barcola est un joueur du PSG. Le sera-t-il encore à l’issue du mercato estival ? Alors que l’international français est sous contrat jusqu’en 2028, il a dernièrement été question d’une possible prolongation. Mais voilà qu’un accord n’a pas encore été trouvé, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ de Barcola cet été. D’autant que le Parisien pourrait être très sollicité.
Derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola apparait aujourd’hui comme le numéro 4 dans la hiérarchie des attaquants du PSG. Forcément, cela se ressent sur son temps de jeu qui est moindre que ses coéquipiers en attaque. Une situation qui ne doit être simple à assimiler pour Barcola. Pourrait-il alors être tenté d’aller voir ailleurs et d’être titulaire dans un autre club que le PSG ? Dernièrement, on évoquait une possible prolongation à Paris pour l’international français, mais voilà que dans les semaines à venir et il pourrait recevoir d’alléchantes propositions venues notamment d’Angleterre.
« Il pourrait y avoir du mouvement autour de Barcola »
Quid de l’avenir de Bradley Barcola ? Sera-t-il toujours au PSG la saison prochaine ou rejoindra-t-il un nouveau club au mercato estival ? A l’occasion du Here We Go Podcast, Fabrizio Romano a expliqué dans un premier temps : « Si un joueur offensif rejoint le PSG cet été, il pourrait y avoir du mouvement autour de Barcola. Il n’y a pas encore d’accord pour un nouveau contrat pour le moment entre le PSG et Barcola. Ça pourrait changer, peut-être après la finale de la Ligue des Champions ».
« Liverpool et Arsenal le suivent de près »
Il existe donc un scénario où Bradley Barcola quitte le PSG cet été. Et voilà que si cela venait à se produire, l’avenir de l’international français pourrait s’écrire en Premier League où Arsenal et Liverpool pourraient mettre gros sur la table pour se l’offrir. « Pour le moment il n’y a pas encore d’accords pour un nouveau contrat et je pense que les clubs de Premier League pourraient revenir pour Barcola. Liverpool et Arsenal le suivent de près, ils étaient déjà intéressés il y a un an mais le PSG avait fermé la porte. Si cet été le PSG ajoute un joueur comme Diomandé ou Alvarez, il pourrait y avoir du mouvement pour Barcola. Et il pourrait y avoir des propositions importantes sur la table en provenance de la Premier League », a poursuivi Fabrizio Romano. Affaire à suivre…