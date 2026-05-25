Mercato - PSG : «Des propositions importantes» en préparation pour Bradley Barcola ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Bradley Barcola est un joueur du PSG. Le sera-t-il encore à l’issue du mercato estival ? Alors que l’international français est sous contrat jusqu’en 2028, il a dernièrement été question d’une possible prolongation. Mais voilà qu’un accord n’a pas encore été trouvé, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ de Barcola cet été. D’autant que le Parisien pourrait être très sollicité.

Derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola apparait aujourd’hui comme le numéro 4 dans la hiérarchie des attaquants du PSG. Forcément, cela se ressent sur son temps de jeu qui est moindre que ses coéquipiers en attaque. Une situation qui ne doit être simple à assimiler pour Barcola. Pourrait-il alors être tenté d’aller voir ailleurs et d’être titulaire dans un autre club que le PSG ? Dernièrement, on évoquait une possible prolongation à Paris pour l’international français, mais voilà que dans les semaines à venir et il pourrait recevoir d’alléchantes propositions venues notamment d’Angleterre.

« Il pourrait y avoir du mouvement autour de Barcola » Quid de l’avenir de Bradley Barcola ? Sera-t-il toujours au PSG la saison prochaine ou rejoindra-t-il un nouveau club au mercato estival ? A l’occasion du Here We Go Podcast, Fabrizio Romano a expliqué dans un premier temps : « Si un joueur offensif rejoint le PSG cet été, il pourrait y avoir du mouvement autour de Barcola. Il n’y a pas encore d’accord pour un nouveau contrat pour le moment entre le PSG et Barcola. Ça pourrait changer, peut-être après la finale de la Ligue des Champions ».