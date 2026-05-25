Mercato - PSG : «Ils vont se montrer très agressifs», Fabrizio Romano annonce le gros coup de l’été ?

Le PSG pourrait réaliser un gros coup cet été afin de renforcer son effectif en s’attachant les services de Julian Alvarez. Le nom de l’international argentin revient souvent ces dernières semaines à Paris, lui dont l’avenir à l’Atlético Madrid interroge, mais le club de la capitale n’est pas le seul intéressé.
Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le journaliste Fabrizio Romano a évoqué l’avenir de Julian Alvarez, qui risque d’être un des grands animateurs du prochain mercato estival. S’il a encore quatre ans de contrat avec l’Atlético Madrid, qu’il a rejoint à l’été 2024 en provenance de Manchester City, l’international argentin (51 sélections, 14 buts) semble plutôt se diriger vers un départ.
« L'Atlético aura du mal à garder le joueur »
« Julian Alvarez peut quitter l’Atlético Madrid cet été ? Je pense qu'il y a encore une possibilité. Je répète la même chose depuis novembre-décembre au sujet de l'avenir de Julian Alvarez : il faut garder toutes les portes ouvertes. Par toutes les portes, j'entends Barcelone, car ils adorent ce joueur, c'est certain, mais le Paris Saint-Germain et des clubs de Premier League s'intéressent aussi beaucoup à Julian Alvarez. Ils vont donc se montrer très agressifs cet été et je pense que l'Atlético aura du mal à garder le joueur », a déclaré Fabrizio Romano.
« J’imagine qu’il a déjà pris sa décision »
« Ce n’est pas une question pour moi, c’est une question pour Julian. Il est assez grand pour savoir ce qu’il va faire, et j’imagine qu’il a déjà pris sa décision », a répondu Diego Simeone dimanche après la défaite de l’Atlético Madrid face à Villarreal (5-1), quand il a été interrogé sur l’avenir de Julian Alvarez. Selon les informations du journaliste José Alvarez dévoilées dans l’émission El Chiringuito, l’attaquant âgé de 26 ans aurait en revanche une préférence pour le FC Barcelone, à la recherche du successeur de Robert Lewandowski (37 ans), qui quittera le club au terme de son contrat en juin prochain.