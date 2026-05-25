Mercato - PSG : «Ils vont se montrer très agressifs», Fabrizio Romano annonce le gros coup de l’été ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le PSG pourrait réaliser un gros coup cet été afin de renforcer son effectif en s’attachant les services de Julian Alvarez. Le nom de l’international argentin revient souvent ces dernières semaines à Paris, lui dont l’avenir à l’Atlético Madrid interroge, mais le club de la capitale n’est pas le seul intéressé.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le journaliste Fabrizio Romano a évoqué l’avenir de Julian Alvarez, qui risque d’être un des grands animateurs du prochain mercato estival. S’il a encore quatre ans de contrat avec l’Atlético Madrid, qu’il a rejoint à l’été 2024 en provenance de Manchester City, l’international argentin (51 sélections, 14 buts) semble plutôt se diriger vers un départ.

« L'Atlético aura du mal à garder le joueur » « Julian Alvarez peut quitter l’Atlético Madrid cet été ? Je pense qu'il y a encore une possibilité. Je répète la même chose depuis novembre-décembre au sujet de l'avenir de Julian Alvarez : il faut garder toutes les portes ouvertes. Par toutes les portes, j'entends Barcelone, car ils adorent ce joueur, c'est certain, mais le Paris Saint-Germain et des clubs de Premier League s'intéressent aussi beaucoup à Julian Alvarez. Ils vont donc se montrer très agressifs cet été et je pense que l'Atlético aura du mal à garder le joueur », a déclaré Fabrizio Romano.