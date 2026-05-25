Un joueur de l’UBB se prend pour un catcheur : L’amusante réponse de Matthieu Jalibert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi, l’UBB disputait à Bilbao la finale de la Champions Cup face au Leinster. Tenante du titre, la bande à Louis Bielle-Biarrey a réussi à conserver sa couronne. Les Bordelais ont donc été sacrés et forcément, les joueurs de Yannick Bru étaient plus heureux que jamais après cette victoire. Ça a été le cas de Matthieu Jalibert qui a notamment fêté cela avec une ceinture sur l’épaule à l’image des catcheurs. Il y avait d’ailleurs une histoire derrière cela…

N’ayant pas encore acté sa qualification pour les phases finales du Top 14, l’UBB va au moins finir la saison avec un trophée. Et pas des moindres. En effet, samedi, les joueurs de Yannick Bru ont conservé leur couronne en remportant la Champions Cup pour la deuxième année consécutive. Face au Leinster, les Bordelais n’ont pas vraiment douté, s’imposant ainsi 41-19. Ça fait donc une nouvelle Coupe d’Europe pour l’UBB qui a bien évidemment fêté cela comme il fallait ces dernières heures.

« Ces moments sont des moments magiques » Au cours des célébrations de l’UBB, Matthieu Jalibert s’est exprimé auprès de Rugbyrama. « On n’est pas lassé par ces célébrations ? Non, on ne se lasse pas. Ces moments sont des moments magiques. Nous avions des souvenirs de l’an passé et on avait envie de les revivre, pour nous en tant que groupe, mais aussi pour tout ce qu’on vit avec les supporters. C’est incroyable. La parade, la réception, ils sont toujours plus nombreux. Et puis, je suis content de faire plaisir aux gens. C’est ce qui est incroyable dans notre sport, on peut donner le sourire à de nombreuses personnes », a répondu dans un premier temps le demi d’ouverture de l’UBB qui s’est présenté avec une ceinture sur l’épaule à l’image de celle des catcheurs.