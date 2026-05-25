Mercato - Le PSG est fixé pour Julian Alvarez : La décision du joueur est prise !

Très apprécié par Luis Enrique, Julian Alvarez (26 ans) est dans le viseur du PSG à l’approche du mercato estival. Mais le club de la capitale est concurrencé par le FC Barcelone, en pole dans ce dossier si l’on en croit la presse espagnole.
Après un dernier mercato estival très calme, le Paris Saint-Germain pourrait se montrer davantage actif dans les prochains mois. Julian Alvarez susciterait notamment l’intérêt du club. « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris, a indiqué sur son compte X Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale, au moment d’être interpellé par un supporter sur l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite ».
Julian Alvarez préfère le Barça
Si Julian Alvarez semble être le bienvenu à Paris, un autre club aurait les faveurs de l’international argentin. Selon les informations divulguées par le journaliste José Alvarez dans l’émission El Chiringuito, le FC Barcelone serait en pole position dans ce dossier. Julian Alvarez attendrait ainsi un signe de la formation blaugrana et voudrait être fixé sur la capacité financière des dirigeants à le recruter.
« Nous avons perdu un joueur très important, Robert, et nous allons essayer de renforcer l’équipe »
Il y a quelques jours, Deco, le directeur sportif du Barça, s’était prononcé sur cette piste pour la succession de Robert Lewandowski : « Ce n'est pas une question de profil. Nous n'écartons personne et ne recrutons personne. Ce sont des questions internes ; ce que nous devons garantir, c'est que nous allons travailler comme chaque année. Nous avons perdu un joueur très important, Robert, et bien sûr, nous allons essayer de renforcer l'équipe ».