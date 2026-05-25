Mercato - Le PSG est fixé pour Julian Alvarez : La décision du joueur est prise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très apprécié par Luis Enrique, Julian Alvarez (26 ans) est dans le viseur du PSG à l’approche du mercato estival. Mais le club de la capitale est concurrencé par le FC Barcelone, en pole dans ce dossier si l’on en croit la presse espagnole.

Après un dernier mercato estival très calme, le Paris Saint-Germain pourrait se montrer davantage actif dans les prochains mois. Julian Alvarez susciterait notamment l’intérêt du club. « Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris, a indiqué sur son compte X Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale, au moment d’être interpellé par un supporter sur l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l'entraînement et aux exigences de l'entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l'argent qu'ils pourraient gagner. Ce n'est pas l'argent qui prime sur le football, c'est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l'argent. La culture du mérite ».

Julian Alvarez préfère le Barça Si Julian Alvarez semble être le bienvenu à Paris, un autre club aurait les faveurs de l’international argentin. Selon les informations divulguées par le journaliste José Alvarez dans l’émission El Chiringuito, le FC Barcelone serait en pole position dans ce dossier. Julian Alvarez attendrait ainsi un signe de la formation blaugrana et voudrait être fixé sur la capacité financière des dirigeants à le recruter.