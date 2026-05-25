NBA : L’annonce de Victor Wembanyama après sa nouvelle séquence qui fait le buzz

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça fait désormais 2-2 dans la série entre le Thunder et les Spurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, la franchise de San Antonio s’est imposée sur son parquet (103-82) grâce encore une fois à un grand Victor Wembanyama. Une action du Français fait d’ailleurs actuellement le tour des réseaux sociaux puisqu’il a marqué un tir du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps. Une action folle évoquée par Wembanyama à l’issue du match.

Entre Oklahoma City et San Antonio, chaque rencontre est électrique depuis le début de la série. Victor Wembanyama n’est d’ailleurs pas épargné par les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander. Toutefois, ce duel physique n’empêche pas la star des Spurs de briller et ça a notamment été le cas lors du match 4 remporté par la franchise basée au Texas. Auteur notamment de 33 points, Wembanyama a largement contribué à la victoire des Spurs (103-82) et voilà que le Français s’est notamment distingué par une nouvelle action de folie. En effet, juste avant la mi-temps, Wemby a pris le ballon, n’a pas hésité à tirer du milieu de terrain et c’est rentré.

« Je pense toujours à marquer quand je prends un tir » Voilà un nouveau highlight de Victor Wembanyama qui fait le tour des réseaux sociaux après la victoire des San Antonio Spurs. D’ailleurs, le Français n’a pas manqué d’être interrogé sur ce moment. Dans des propos rapportés par Le Figaro, Wemby a fait savoir : « Je pense toujours à marquer quand je prends un tir, je ne faisais pas ça pour m’amuser. (…) Dans le passé, ça a été mon erreur de me précipiter, d’avoir peur d’être contré ou autre… Mais c’est bête. C’était différent aujourd’hui (sourire). En play-offs, on trouve tous des moyens de progresser à notre manière. C’était une partie du jeu sur laquelle je devais progresser ».