NBA - Les Spurs en grand danger : Wembanyama fait une annonce !

C'est une défaite qui risque de faire mal aux Spurs. Les hommes de Mitch Johnson se sont effectivement incliné contre le Thunder pour le premier match de cette finale de conférence Ouest à San Antonio. OKC reprend donc l'avantage du terrain, et Victor Wembanyama fait son mea culpa.
Idéalement lancés dans ce match 3 de la finale de la Conférence Ouest, les Spurs ont finalement coulé. Après avoir mené 15-0, l'entame de rêve de San Antonio s'est transformé en cauchemar puisque c'est finalement le Thunder qui s'est imposé (123-108) et reprend ainsi l'avantage du terrain perdu dès le premier match à Oklahoma. OKC mène ainsi 2-1 et Victor Wembanyama (26 points, 4 rebonds) reconnaît qu'il doit encore être meilleur.
Wembanyama fait son mea culpa...
« (Sur la baisse de régime des Spurs après leur début de match canon) Je ne sais pas ce qui s'est passé après. L'explication n'a pas l'air compliquée... Il faut que je regarde les images. (Sur sa performance) Je sens que j'ai du mal à rendre mes coéquipiers meilleurs en ce moment, je dois faire mieux, jouer encore plus pour l'équipe. Il faut que je facilite les choses, que je sois meilleur au rebond, que je bouscule leur défense un peu plus pour voir à quel point ça aide l'équipe », assure-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant d'évoquer l'énorme ambiance dans la salle.
... et annonce la couleur pour la suite de la série
« C'était super, ça fait un moment qu'on n'était pas revenus, chaque fois qu'on vient à la maison, l'énergie c'était incroyable, on n'a pas su réagir. Sur le moment, je me disais qu'on s'était mis dans les bonnes conditions pour commencer le match, et il me semble que c'est la première fois qu'on perd un match après avoir commencé aussi bien. (Sur la suite) Oklahoma City joue physique, mais la différence, c'est sans doute leur expérience. Ils sont plus intelligents, on doit trouver les réponses, on va revoir les images, on va trouver. Ce sont mes premiers play-offs, bien sûr qu'il allait y avoir des épreuves difficiles, c'était attendu. Maintenant, on va voir de quoi nous sommes faits », ajoute Victor Wembanyama.