NBA - Les Spurs en grand danger : Wembanyama fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une défaite qui risque de faire mal aux Spurs. Les hommes de Mitch Johnson se sont effectivement incliné contre le Thunder pour le premier match de cette finale de conférence Ouest à San Antonio. OKC reprend donc l'avantage du terrain, et Victor Wembanyama fait son mea culpa.

Idéalement lancés dans ce match 3 de la finale de la Conférence Ouest, les Spurs ont finalement coulé. Après avoir mené 15-0, l'entame de rêve de San Antonio s'est transformé en cauchemar puisque c'est finalement le Thunder qui s'est imposé (123-108) et reprend ainsi l'avantage du terrain perdu dès le premier match à Oklahoma. OKC mène ainsi 2-1 et Victor Wembanyama (26 points, 4 rebonds) reconnaît qu'il doit encore être meilleur.

Wembanyama fait son mea culpa... « (Sur la baisse de régime des Spurs après leur début de match canon) Je ne sais pas ce qui s'est passé après. L'explication n'a pas l'air compliquée... Il faut que je regarde les images. (Sur sa performance) Je sens que j'ai du mal à rendre mes coéquipiers meilleurs en ce moment, je dois faire mieux, jouer encore plus pour l'équipe. Il faut que je facilite les choses, que je sois meilleur au rebond, que je bouscule leur défense un peu plus pour voir à quel point ça aide l'équipe », assure-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant d'évoquer l'énorme ambiance dans la salle.