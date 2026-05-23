Tensions dans le vestiaire de l'OM : Mason Greenwood poussé au départ ?

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques semaines et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’annonce très agité pour l’Olympique de Marseille. De très nombreux changements sont annoncés au sein du club phocéen et cela pourrait bien commencer par Mason Greenwood, la grande star de l’équipe.

Tout le monde se demande qui sera le premier à quitter le navire. La saison terminée, l’heure est au règlement de comptes à l’OM, où la nouvelle direction va devoir lancer un tout nouveau cycle. Mais pour cela, il faudra d’abord voir qui va rester et qui va partir, surtout avec l’échec en Ligue des Champions qui oblige le club à réduire sa masse salariale.

Greenwood sur le départ ? Le parfait candidat au départ n’est autre que Mason Greenwood. Arrivé lors de l’été 2024, l’ailier est rapidement devenu le facteur X de l’attaque marseillaise et même s’il a été critiqué, ses statistiques sont plus que satisfaisantes. Il possède la plus grosse valeur sur le marché et pourrait bien devenir la plus grosse vente de l’histoire de l’OM, puisqu’on parle depuis quelques temps d’un possible transfert autour des 50M€. Et les prétendants sont nombreux, avec notamment l’AS Roma ou encore la Juventus du côté de la Serie A.