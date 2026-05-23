Transfert de Mason Greenwood : Un club voulait l'arracher à l'OM cet hiver !

Après deux saisons du côté de Marseille, Mason Greenwood aurait de très grandes chances de quitter le sud de la France cet été. L’attaquant anglais dispose de touches du côté de l’Italie, notamment car l’AS Rome penserait à lui. Son nom avait d’ailleurs déjà été évoqué cet hiver entre les dirigeants romains et marseillais lors du transfert de Robinio Vaz.
À quoi ressemblera l’effectif de l’OM la saison prochaine ? La question se pose car le club phocéen est en proie à de grosses difficultés financières et il devra donc vendre certains joueurs cet été. Parmi les principales valeurs marchandes du groupe marseillais, on retrouve bien évidemment Mason Greenwood, qui pourrait aller voir ailleurs après deux saisons dans le sud de la France.
L’AS Rome voulait Greenwood cet hiver
Avec 26 buts et 11 passes décisives à son compteur, Mason Greenwood a encore une fois réalisé une grande saison et il s’est imposé comme l’atout offensif numéro un du club phocéen. Malgré tout, il pourrait s’en aller cet été et il suscite notamment l’intérêt de certaines formations en Serie A, dont l’AS Rome. Le club de la Louve voulait d’ailleurs le recruter dès cet hiver, à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, car son nom avait été cité lors des négociations pour le transfert de Robinio Vaz, qui a rejoint la capitale italienne il y a quelques mois.
Greenwood se voit bien rester à l’OM
Alors que de nombreuses sources s’accordent à dire que Mason Greenwood va quitter l’OM cet été, ce n’est pas forcément ce que cherche le principal intéressé. Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, il avait déclaré qu’il se sentait bien à Marseille et qu’il s’imaginait bien y rester une saison de plus. « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester. »