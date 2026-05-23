Transfert de Mason Greenwood : Un club voulait l'arracher à l'OM cet hiver !

Alexis Brunet

Après deux saisons du côté de Marseille, Mason Greenwood aurait de très grandes chances de quitter le sud de la France cet été. L’attaquant anglais dispose de touches du côté de l’Italie, notamment car l’AS Rome penserait à lui. Son nom avait d’ailleurs déjà été évoqué cet hiver entre les dirigeants romains et marseillais lors du transfert de Robinio Vaz.

À quoi ressemblera l’effectif de l’OM la saison prochaine ? La question se pose car le club phocéen est en proie à de grosses difficultés financières et il devra donc vendre certains joueurs cet été. Parmi les principales valeurs marchandes du groupe marseillais, on retrouve bien évidemment Mason Greenwood, qui pourrait aller voir ailleurs après deux saisons dans le sud de la France.

L’AS Rome voulait Greenwood cet hiver Avec 26 buts et 11 passes décisives à son compteur, Mason Greenwood a encore une fois réalisé une grande saison et il s’est imposé comme l’atout offensif numéro un du club phocéen. Malgré tout, il pourrait s’en aller cet été et il suscite notamment l’intérêt de certaines formations en Serie A, dont l’AS Rome. Le club de la Louve voulait d’ailleurs le recruter dès cet hiver, à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, car son nom avait été cité lors des négociations pour le transfert de Robinio Vaz, qui a rejoint la capitale italienne il y a quelques mois.