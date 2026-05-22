Du PSG au Real Madrid : Le transfert de «rêve» de José Mourinho est dévoilé

Cet été, il devrait y avoir du mouvement au Real Madrid avec notamment l’arrivée de José Mourinho. Pour que la Casa Blanca redevienne compétitive, le Special One va demander plusieurs transferts et certains seront difficiles à réaliser. Le Portugais souhaiterait notamment attirer son compatriote, le milieu de terrain et cadre du PSG : Vitinha.
Après une saison sans titre, le Real Madrid compte bien retrouver les sommets la saison prochaine. Cela se fera sans Alvaro Arbeloa, qui a annoncé ce vendredi son départ du club madrilène lors d’une conférence de presse à la veille du dernier match de la saison contre l’Athletic Bilbao à domicile. « J'espère que ce ne sera qu'un au revoir. Le Real est ma maison depuis vingt ans, à différentes fonctions. Ce sera mon dernier match cette saison sur le banc, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie, car on ne sait jamais. Mais je vais essayer d'en profiter, en espérant le gagner. »
Mourinho devrait débarquer à Madrid
Si l’annonce du départ d’Alvaro Arbeloa a été faite ce vendredi, le Real Madrid n’a lui pas attendu pour se mettre à la recherche de son successeur. Depuis plusieurs semaines, le club espagnol aurait entamé des négociations avec un homme : José Mourinho. Aux dernières nouvelles, l’affaire serait d’ailleurs déjà bouclée et le Portugais devrait donc revenir à Madrid après un premier passage de 2010 à 2013.
Mourinho veut Vitinha
Pour son retour au Real Madrid, José Mourinho souhaitera s’appuyer sur une équipe compétitive et il y a donc fort à parier que le club espagnol va se montrer actif lors du mercato cet été. Les dirigeants madrilènes souhaiteraient des renforts dans presque tous les secteurs et au milieu de terrain, c’est Vitinha qui plairait beaucoup au Special One, comme l’a révélé le journaliste italien Gianluca Di Marzio. « Le Real Madrid aimerait aussi un grand milieu de terrain, donc il aimerait refaire un peu l’ossature, défenseur, milieu de terrain et attaquant, et le rêve du Special One serait de prendre un autre de ses compatriotes, qui est Vitinha, qui est le grand protagoniste du Paris Saint-Germain. Quelles sont les marges pour que Vitinha puisse quitter le PSG ? Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup parce que le PSG est fou de lui, mais en cas de deuxième Ligue des champions, il n'est pas exclu qu'il veuille peut-être tenter un nouveau défi. »