Du PSG au Real Madrid : Le transfert de «rêve» de José Mourinho est dévoilé

Alexis Brunet

Cet été, il devrait y avoir du mouvement au Real Madrid avec notamment l’arrivée de José Mourinho. Pour que la Casa Blanca redevienne compétitive, le Special One va demander plusieurs transferts et certains seront difficiles à réaliser. Le Portugais souhaiterait notamment attirer son compatriote, le milieu de terrain et cadre du PSG : Vitinha.

Après une saison sans titre, le Real Madrid compte bien retrouver les sommets la saison prochaine. Cela se fera sans Alvaro Arbeloa, qui a annoncé ce vendredi son départ du club madrilène lors d’une conférence de presse à la veille du dernier match de la saison contre l’Athletic Bilbao à domicile. « J'espère que ce ne sera qu'un au revoir. Le Real est ma maison depuis vingt ans, à différentes fonctions. Ce sera mon dernier match cette saison sur le banc, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie, car on ne sait jamais. Mais je vais essayer d'en profiter, en espérant le gagner. »

Mourinho devrait débarquer à Madrid Si l’annonce du départ d’Alvaro Arbeloa a été faite ce vendredi, le Real Madrid n’a lui pas attendu pour se mettre à la recherche de son successeur. Depuis plusieurs semaines, le club espagnol aurait entamé des négociations avec un homme : José Mourinho. Aux dernières nouvelles, l’affaire serait d’ailleurs déjà bouclée et le Portugais devrait donc revenir à Madrid après un premier passage de 2010 à 2013.