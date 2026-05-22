Mbappé - Vinicius Jr : La première mission de José Mourinho au Real Madrid a fuité !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train concernant une arrivée imminente de José Mourinho au Real Madrid. Sauf retournement de situation, le Portugais devrait devenir le prochain coach du club espagnol et sa première mission sera de trouver une solution pour que l’association entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr porte enfin ses fruits.

Cette saison, le Real Madrid a particulièrement déçu. Le club espagnol finit l’année sans le moindre titre et forcément cela fait tache. Florentino Pérez semble déterminé à ce que son équipe retrouve rapidement les sommets et cela devrait passer par l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Alvaro Arbeloa qui avait remplacé Xabi Alonso en cours d’exercice, n’a pas donné satisfaction et les dirigeants madrilènes seraient donc tout proches de faire revenir José Mourinho pour prendre en main la Casa Blanca.

Mourinho va devoir trouver une solution pour Vinicius Jr et Mbappé Actuellement en poste au Benfica Lisbonne, José Mourinho devrait, sauf retournement de situation, devenir le prochain entraîneur du Real Madrid et il aura beaucoup à faire. Le Special One devra bien évidemment refaire gagner des titres à la Casa Blanca, mais d’après les informations du journal AS, il devra surtout trouver une solution pour que l’association entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr fonctionne. Madrid souhaiterait baser son nouveau projet sur les deux attaquants et il n’est donc pas question d’en vendre un des deux cet été. Le Brésilien serait d’ailleurs tout proche de prolonger son contrat et l’affaire pourrait être réglée avant la Coupe du monde, sans être toutefois officialisée.