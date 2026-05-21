«Si je vais là-bas et qu’ils me virent…», Luis Enrique évoque son club de cœur en Espagne !

Amadou Diawara

Né à Gijón, Luis Enrique a toujours une attache particulière pour la ville. Interrogé sur la possibilité d'évoluer au Real Sporting, l'actuel technicien du PSG est passé aux aveux. Et il a reconnu qu'il pourrait faire une bêtise s'il finissait par être viré par son club de cœur.

Ayant stoppé sa carrière de joueur en aout 2004, Luis Enrique a passé un diplôme pour devenir entraineur. Une fois le Graal en poche, l'Espagnol a pris les rênes de l'équipe réserve du FC Barcelone (2008-2011). Après trois saisons de bons et loyaux services en Catalogne, Luis Enrique a rejoint l'AS Rome (2011-2012), avant de diriger le Celta Vigo (2013-2014). Et à l'intersaison 2014, le coach de 56 ans est revenu au Barça, mais cette fois pour occuper le banc de l'équipe première (2014-2017).

«Le Sporting a raté une occasion en or» Lors de l'été 2018, Luis Enrique est devenu le nouveau sélectionneur de l'Espagne (juillet 2018 - décembre 2022). Et lors de l'intersaison 2023, le natif de Gijon s'est engagé en faveur du PSG, où il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. Interrogé par La Nueva Espana, le quotidien d'informations le plus lu dans la région des Asturies, Luis Enrique s'est prononcé sur la possibilité d'entrainer un jour le Real Sporting.