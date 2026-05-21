«Marseille sera obligé d’écouter» : Les cinq joueurs dont l’OM pourrait se séparer à contrecœur…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En difficulté financièrement, l’OM doit récupérer entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin pour échapper à toutes sanctions de la part de la DNCG. Un apport de Frank McCourt sera également nécessaire et le club pourrait aussi être dans l’obligation de se séparer de certains joueurs qu’il aurait pourtant bien aimé garder.

Comme expliqué par Florent Germain ce jeudi dans le Super Moscato Show sur RMC, l’OM doit vendre entre 50 et 60M€ avant fin juin afin de valider son passage devant la DNCG, tandis qu’un effort du propriétaire, Frank McCourt, sera également nécessaire. Cela impliquera plusieurs ventes dans les prochaines semaines et « tous les joueurs sont potentiellement sur le marché. »

« La priorité des dirigeants de trouver une solution pour que l’OM n’ait plus à supporter ces gros salaires-là » « Ceux qui sont très probablement sur le départ : Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, quand même vice-capitaine et capitaine de l’OM. Ce sont des gros salaires et eux ont le sentiment d’avoir fait l’année de trop, leur dernière année, à l’OM, donc ils sont sur le départ », a indiqué Florent Germain. L’OM aimerait également se séparer des importants salaires de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et Geoffrey Kondogbia (33 ans), à un an de la fin de leur contrat. « Il y a des énormes salaires, la masse salariale est un enjeu important. Elle était il y a un an de 153M€, elle est à peu près du même calibre cette saison. Aubameyang, 350 000€ brut par mois. Kondogbia, qui joue très peu, blessé, 450 000€ brut par mois. On est sur des joueurs qui sont à un an de la fin de leur contrat. C’est la priorité des dirigeants de trouver une solution pour que l’OM n’ait plus à supporter ces gros salaires-là. »