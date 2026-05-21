«Vous allez un peu trop loin» : Ousmane Dembélé critique l'émission de Jérôme Rothen sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis plusieurs années, Jérôme Rothen et son équipe de consultants débattent de l'actualité du football français et européen de manière quotidienne sur RMC par le biais de l'émission Rothen s'enflamme. L'ancien joueur du PSG peut, au même titre que les autres voix de l'émission, avoir des avis tranchés susceptibles de faire parler et qui arrivent aux oreilles des joueurs à l'image d'Ousmane Dembélé.

Mercredi, à l'instar de la saison dernière au même moment de l'année, le Paris Saint-Germain a ouvert les portes du Campus PSG à divers médias dans le cadre du Media Day à 10 jours de la finale de la Ligue des champions entre les champions d'Europe et Arsenal à la Puskas Arena de Budapest. En parallèle de la conférence de presse de Luis Enrique, Ousmane Dembélé a répondu pendant près de 45 minutes aux questions de Jérôme Rothen, un ancien de la maison, et de Benoît Boutron journaliste de RMC.

«Parfois vous allez un peu trop loin dans la théorie, mais ça va» Au cours de cet entretien diffusé ce jeudi pendant l'émission Rothen s'enflamme de la radio, Ousmane Dembélé a été invité à livrer son ressenti sur ledit programme à l'antenne du lundi au vendredi entre 18 et 20h. « Est-ce qu'il vous arrive d'écouter l'émission Rothen s'enflamme ? Oui, ça m'est arrivé. Franchement, y'a des bons sujets. Parfois vous allez un peu trop loin dans la théorie, mais ça va (rires) ».