Jürgen Klopp au Paris FC, la réponse cash d’Antoine Kombouaré

Alexis Brunet

Mardi, au micro de l’After Foot, Antoine Arnault a affirmé que si le Paris FC atteint la Ligue des champions dans quelques années, il souhaiterait proposer le poste d’entraîneur à Jürgen Klopp. Une déclaration qui a fait réagir et ce jeudi c’est Antoine Kombouaré qui s’est exprimé sur le sujet, lui qui est l’actuel coach de la formation parisienne.

Promu en Ligue 1 l’été dernier, le Paris FC ne savait pas à quoi s’attendre pour son grand retour dans l’élite. Finalement, les Parisiens ont terminé le championnat à la onzième place et ils le doivent en grande partie à Antoine Kombouaré. Ce dernier a remplacé Stéphane Gilli fin février dernier et il a permis aux coéquipiers de Moustapha Mbow de remonter au classement et de se maintenir assez sereinement.

« Qui ne rêve pas d’avoir Jurgen ? » Mardi soir, Antoine Arnault était l’invité de l’After Foot pour analyser la saison du Paris FC. Ce dernier a également évoqué l’avenir du club de la capitale et il voit grand. En cas de qualification pour la Ligue des champions, il aimerait tout simplement faire venir Jürgen Klopp comme entraîneur. « Si on arrive en Ligue des champions, j'aimerais bien le convaincre de venir entraîner notre équipe (Klopp). Qui ne rêve pas d’avoir Jurgen, son côté solaire et son génie du foot avec soi ? Un jour ou l’autre on rêverait de l’avoir. Ce ne sera pas à court terme puisqu'il ne souhaite pas retrouver un banc rapidement, mais peut-être dans trois, quatre ou cinq ans. »