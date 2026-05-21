Mercato - OM : Deux cadres du vestiaire vendus cet été ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme expliqué par le journaliste Florent Germain, personne n’est intransférable cet été à l’OM, qui voit vendre pour au moins 50M€ d’ici à la fin du mois de juin. En ce sens, deux cadres de l’effectif avec des salaires importants, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, seront très certainement vendus lors de la prochaine période de mercato.

Le mercato estival 2026 ouvrira officiellement ses portes à partir du 15 juin prochain et l’OM a du pain sur la planche. Sans la Ligue des champions et avec une masse salariale record, le club est dans l’obligation de récupérer des liquidités avant la fin du mois de juin afin de valider son passage devant la DNCG et échapper à des sanctions.

«Tous les joueurs sont potentiellement sur le marché» « Il y a une formule qui colle bien à la réalité, c’est que tout le monde, tous les joueurs sont potentiellement sur le marché. Marseille devrait finir son année 2025-2026 avec des pertes similaires à celles de l’exercice précédent, soit environ 100M€. On nous glisse qu’il va falloir vendre entre 50 et 60M€, c’est un chiffre un peu à la volée que l’OM ne veut pas communiquer officiellement, mais c’est ce qu’on a pu glaner, avant fin juin. Et le reste, il faudra que Frank McCourt mette encore au pot, qu’il y ait un apport de l’actionnaire, parce qu’il y a une vraie menace de la DNCG. Ça peut être un encadrement de la masse salariale au minimum, voire une interdiction de recrutement, donc Marseille joue gros », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.