«De Zerbi qui est devenu fou !» : Daniel Riolo révèle comment l'OM a «explosé»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison aura été particulièrement mouvementée à l'OM et tout est d'ailleurs parti de la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui a débouché sur le départ des deux joueurs. Cependant, Daniel Riolo assure que cet épisode n'est pas directement responsable de la saison ratée par le club phocéen.

L'été dernier alors que la saison avait débuté, l'OM a connu sa première crise avec la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui a conduit au transfert des deux joueurs. Et pour de nombreux observateurs, la saison de l'OM aurait été totalement différente si l'ancien milieu de terrain du PSG n'avait pas quitté le club. Cependant, Daniel Riolo ne partage absolument pas cet avis, estimant que si l'OM a explosé en plein vol, c'est simplement par Roberto De Zerbi a craqué.

«Ce n’est pas à cause de ça que l’OM explose» « Qu’est-ce qu’il aurait dû faire après la bagarre à l’OM ? Garder Rabiot ? Donc quand ça arrive dans d'autres clubs, si ça arrive au PSG de Luis Enrique, c'est fantastique d’être capable de se couper de n'importe quel joueur, c'est fantastique de faire respecter la loi quitte à te séparer d'un super joueur », confie-t-il dans un premier temps au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.