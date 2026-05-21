Nouvel entraîneur à l'OM : C'est imminent, Bruno Genesio va lâcher sa réponse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines heures, l'OM espère nommer un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. L'avenir d'Habib Beye est plus qu'incertain compte tenu de ses résultats, et le nom de Bruno Genesio revient avec insistance ces derniers jours. L'actuel coach du LOSC devrait d'ailleurs trancher très rapidement.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l'OM pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n'a rempli aucun des objectifs qui lui avaient été fixés. Eliminé par Toulouse en Coupe de France, le club phocéen a également échoué dans sa quête de terminer sur le podium de la Ligue 1. Par conséquent, l'OM devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine, une maigre consolation compte tenu des ambitions marseillaises de retrouver la Ligue des champions.

Genesio, décision imminente ! Par conséquent, l'avenir d'Habib Beye est très incertain au point que l'OM s'active pour lui trouver un successeur. Le nom de Bruno Génésio revient d'ailleurs avec insistance. Il faut dire que l'actuel coach du LOSC n'a toujours pas tranché pour son avenir et voit donc deux options s'offrir à lui. Soit poursuivre l'aventure avec les Dogues, directement qualifiés pour la Ligue des champions, soit tenter le défi de relancer l'OM. Selon les informations de Foot Mercato, Bruno Génésio devrait donner sa réponse dans les prochaines heures. Le dénouement de ce dossier est désormais imminent. Et pour le moment, il est impossible de dégager une tendance.