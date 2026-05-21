Nouvel entraîneur à l'OM : C'est imminent, Bruno Genesio va lâcher sa réponse !

Dans les prochaines heures, l'OM espère nommer un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. L'avenir d'Habib Beye est plus qu'incertain compte tenu de ses résultats, et le nom de Bruno Genesio revient avec insistance ces derniers jours. L'actuel coach du LOSC devrait d'ailleurs trancher très rapidement.
Arrivé en cours de saison sur le banc de l'OM pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n'a rempli aucun des objectifs qui lui avaient été fixés. Eliminé par Toulouse en Coupe de France, le club phocéen a également échoué dans sa quête de terminer sur le podium de la Ligue 1. Par conséquent, l'OM devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine, une maigre consolation compte tenu des ambitions marseillaises de retrouver la Ligue des champions.
Genesio, décision imminente !
Par conséquent, l'avenir d'Habib Beye est très incertain au point que l'OM s'active pour lui trouver un successeur. Le nom de Bruno Génésio revient d'ailleurs avec insistance. Il faut dire que l'actuel coach du LOSC n'a toujours pas tranché pour son avenir et voit donc deux options s'offrir à lui. Soit poursuivre l'aventure avec les Dogues, directement qualifiés pour la Ligue des champions, soit tenter le défi de relancer l'OM. Selon les informations de Foot Mercato, Bruno Génésio devrait donner sa réponse dans les prochaines heures. Le dénouement de ce dossier est désormais imminent. Et pour le moment, il est impossible de dégager une tendance.
«C’est normal de faire un bilan»
Après la dernière journée de Ligue 1, face à l'AJ Auxerre, Bruno Génésio évoquait d'ailleurs sa situation, assurant qu'il avait besoin d'un temps de réflexion : « C’est un ensemble de choses auxquelles j’ai besoin d’avoir des réponses, des évolutions aussi peut-être, savoir ce qui est possible de faire au LOSC, parce que les saisons sont difficiles. C’est important d’avoir un maximum d’éléments et ce sont des choses qui sont entre mon président et moi-même, donc je ne vais pas les évoquer ici. C’est normal de faire un bilan. »