Mercato - PSG : Surprise, l'agent de Nuno Mendes débarque à Madrid !

Alors que le Real Madrid sort d'une saison très compliquée sur le plan sportif, mais également en dehors du terrain, l'été s'annonce très mouvementé au sein de la Casa Blanca. Dans ce contexte, l'arrivée d'un des agents les plus importants du football actuel dans la capitale espagnole n'est pas passée inaperçue.
La saison du Real Madrid s'est terminée une nouvelle fois sans trophée, ce qui risque de provoquer une sacrée révolution en interne. En effet, dans un premier temps, Alvaro Arbeloa va être démis de ses fonctions d'entraîneur et sera remplacé par José Mourinho dont la nomination ne semble plus faire de doutes. Mais au sein de l'effectif aussi cela devrait bouger puisque le club merengue a bien l'intention de se relancer, et cela passera probablement pour un mercato animé.
L'agent de Nuno Mendes est à Madrid
C'est dans ce contexte que Miguel Pinho a été aperçu à Madrid où il aurait atterri mercredi soir, comme le révèle le Chiringuito qui a dévoilé des images exclusives. Co-propriétaire avec d'autres agents de l'agence AS1, le Portugais est à l'heure actuelle l'un des représentants de joueurs les plus influents du monde du football. Il gère notamment les intérêts d'un certain Nuno Mendes, qui semble néanmoins quasiment intouchable compte tenu de son statut au PSG.
C'est également l'agent de plusieurs joueurs majeurs
Néanmoins, Miguel Pinho a beaucoup d'autres joueurs dans son portefeuille, surtout par le biais de l'agence AS1. On peut notamment citer Bruno Fernandes, nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison de Premier League grâce à son influence à Manchester United, ou encore le défenseur central du Sporting CP Gonçalo Inacio. Deux profils qui peuvent correspondre aux besoins du Real Madrid. A noter que Miguel Pinho et AS1 représentent également Piero Hincapié (Arsenal) et surtout Luis Diaz (Bayern Munich), mais l'ailier colombien semble lui aussi difficilement transférable après sa belle saison.