Mercato - PSG : Surprise, l'agent de Nuno Mendes débarque à Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Real Madrid sort d'une saison très compliquée sur le plan sportif, mais également en dehors du terrain, l'été s'annonce très mouvementé au sein de la Casa Blanca. Dans ce contexte, l'arrivée d'un des agents les plus importants du football actuel dans la capitale espagnole n'est pas passée inaperçue.

La saison du Real Madrid s'est terminée une nouvelle fois sans trophée, ce qui risque de provoquer une sacrée révolution en interne. En effet, dans un premier temps, Alvaro Arbeloa va être démis de ses fonctions d'entraîneur et sera remplacé par José Mourinho dont la nomination ne semble plus faire de doutes. Mais au sein de l'effectif aussi cela devrait bouger puisque le club merengue a bien l'intention de se relancer, et cela passera probablement pour un mercato animé.

L'agent de Nuno Mendes est à Madrid C'est dans ce contexte que Miguel Pinho a été aperçu à Madrid où il aurait atterri mercredi soir, comme le révèle le Chiringuito qui a dévoilé des images exclusives. Co-propriétaire avec d'autres agents de l'agence AS1, le Portugais est à l'heure actuelle l'un des représentants de joueurs les plus influents du monde du football. Il gère notamment les intérêts d'un certain Nuno Mendes, qui semble néanmoins quasiment intouchable compte tenu de son statut au PSG.