Mercato : Le PSG prépare un transfert surprise pour le remplaçant de Nuno Mendes ?

Pierrick Levallet

Le PSG commence déjà à sonder le mercato pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Le club de la capitale se serait notamment mis en quête d’un jeune latéral gauche capable de suppléer Nuno Mendes. Et dans cette optique, la formation parisienne préparerait un transfert surprise à l’étranger.

Le PSG préparerait déjà son recrutement pour cet été. Alors que la finale de Ligue des champions contre Arsenal approche, le club de la capitale sonderait le mercato à la recherche de renforts pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens aimeraient notamment mettre la main sur un jeune latéral gauche capable de suppléer Nuno Mendes par moments. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient activé une piste surprenante sur le marché des transferts.

Un jeune latéral gauche serbe pour remplacer Nuno Mendes au PSG ? D’après les informations de Sportissimo, le PSG aurait en effet des vues sur Adem Avdic. Le profil du défenseur de l’Étoile Rouge de Belgrade plairait à la direction parisienne. Du haut de ses 18 ans, le latéral gauche serbe est considéré comme l’un des plus grands espoirs de son pays. Son club espérerait pouvoir le conserver encore quelques saisons. Mais le PSG pourrait se montrer plutôt convaincant, notamment sur le plan financier. Adem Avdic pourrait d’ailleurs plaire à Luis Enrique, qui apprécie les jeunes joueurs impliqués et travailleurs.