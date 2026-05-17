Succession de Nuno Mendes : Le PSG prépare un coup sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le PSG a encore un dernier grand rendez-vous à jouer cette saison, le mercato estival s'approche et le club de la capitale aura sans doute pas mal de dossiers à régler. Depuis la victoire en Ligue des champions l'année dernière, l'effectif n'a quasiment pas changé mais certains joueurs pourraient quitter les lieux cet été. Cette saison, Nuno Mendes a été essentiel et il pourrait continuer à briller encore longtemps. Mais un dossier concerne l'arrière gauche...

Présent au PSG depuis 2021, Nuno Mendes s'est révélé être l'un des joueurs les plus impressionnants de la saison. L'arrière gauche de 23 ans est impressionnant et il pourrait rapporter gros au PSG en cas de départ cet été. Son départ n'est pas vraiment prévu cet été mais une doublure pourrait arriver puisque l'un des objectifs du mercato parisien semble concerner l'arrière gauche.

Le PSG prêt à suppléer Nuno Mendes ? Joueur emblématique de l'effectif de Luis Enrique cette saison, Nuno Mendes a déjà été concerné par un départ sur le mercato l'année dernière. Le joueur de 23 ans a prouvé sa valeur cette année mais le mercato pourrait toutefois apporter un nouvel arrière gauche puisque d'après L'Equipe, les dirigeants parisiens seront à la recherche d'un jeune latéral gauche en plus de se concentrer sur un nouvel élément offensif avec le départ de Bradley Barcola qui se profile.