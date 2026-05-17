L’UBB tremble : Inquiétude pour Louis Bielle-Biarrey avant la finale de Champions Cup

En difficulté en Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles ne peut se permettre de faire tourner en cette fin de saison, puisque tous les points sont importants en vue d’une qualification pour les phases finales. Mais il ne faut pas oublier que dans seulement quelques jours, les Bordelo-bèglais devront défendre leur titre en finale de la Champions Cup le 23 mai, face au Leinster.
A Bordeaux, on ne s’est pas offert une fin de saison sereine. Si la qualification pour une deuxième finale de Champions Cup en deux ans est un exploit, l’UBB joue avec le feu en Top 14. Cinquièmes, ils ne sont pas assurés de pouvoir disputer les phases finales et ne peuvent donc même pas opérer de turnover, pour ménager leurs forces.
« On est quand même trop dépendants de certains mecs, et c’est un peu inquiétant »
Ce n’est pas Christophe Lussucq qui dira le contraire, puisqu’il a reconnu que l’UBB pouvait difficilement faire sans ses stars. « L’apport de certains joueurs prouve que c’est bien d’avoir des joueurs de haut niveau, mais on est quand même trop dépendants, à mon sens, de certains mecs, et c’est un peu inquiétant » a expliqué le coach de la défense bordelo-bèglaise, après la victoire sur le fil face à Perpignan ce samedi (37-32).
Bielle-Biarrey a quitté le stade en boitant
La situation pourrait bien se compliquer, à l’approche de la finale de Champions Cup... avec l’un des meilleurs joueurs de l’équipe qui semble être touché. Des images de Canal+ ont en effet montré Louis Bielle-Biarrey quitter le stade Chaban-Delmas en boitant ce samedi, ce qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir. Remplaçant, l’ailier de 22 ans est entré en jeu en deuxième mi-temps à la place d'Arthur Retiere et a marqué un doublé, mais serait vraisemblablement touché à une cheville. A noter que, toujours selon la chaîne cryptée, l’UBB ne serait pour le moment pas inquiet concernant l’état de son joueur.