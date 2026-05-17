Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain prend une décision forte avec Antoine Dupont

Après avoir remporté un nouveau titre avec le XV de France au 6 Nations 2026, Antoine Dupont a retrouvé son club du Stade Toulousain. Mais tout ne va pas au mieux pour le demi de mêlée de 29 ans, qui ne sera d’ailleurs même pas sur la feuille de match ce dimanche pour le déplacement sur la pelouse de La Rochelle en fermeture de la 24e journée de Top 14.
Nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite, avec les équipes de Top 14 qui se battent pour avoir une place en phase finale. Une période que le Stade Toulousain aborde plus sereinement que les autres, puisqu’il ne faut que deux points aux triples Champions de France en titre lors des trois dernières journées, pour s’assurer une place en demi-finale.
Dupont laissé au repos par Toulouse
A Toulouse, on pensait sans aucun doute pouvoir être déjà à l’abri à ce moment de la saison. Mais les faux pas des dernières semaines, comme la défaite à domicile contre Clermont (24-27), ont retardé l’échéance. Ainsi, les Haut-garonnais devront batailler comme tout le monde en commençant par ce dimanche et le déplacement pas vraiment simple sur le terrain du Stade Rochelais, condamné à une victoire pour continuer à rêver des phases finales.
« Antoine a fait partie des cas par cas, avec d’autres joueurs notamment qui ont beaucoup joué »
Et surprise, pour cette rencontre on a décidé de ne pas compter sur Antoine Dupont ! Une semaine après sa masterclass contre le RCT au Vélodrome de Marseille (27-51), le capitaine du Stade Toulousain n’est même pas présent sur la feuille de match, avec Paul Graou qui sera donc titulaire. « Antoine a fait partie des cas par cas, avec d’autres joueurs notamment qui ont beaucoup joué » explique-t-on dans le staff toulousain, selon La Dépêche du Midi. « Il fallait qu’on gère aussi le temps de jeu de pas mal de joueurs qui ont été en équipe de France et qui ont beaucoup enchaîné avec nous. Le deal était simple : c’était de bien bosser à l’entraînement et de nous faire confiance sur la gestion entre les matchs ».