Eli Junior Kroupi : Un journaliste vient calmer la folie pour son transfert au PSG

Cet été, le PSG semble visiblement décidé à s’offrir un nouvel attaquant. Face à la complexité du dossier Julian Alvarez, le club de la capitale serait passé à autre chose. Aujourd’hui, c’est Eli Junior Kroupi qui est annoncé comme l’option numéro 1 de Luis Campos. Si ça s’enflamme à propos d’une arrivée de joueur de Bournemouth, Fabrice Hawkins a tenu à rappeler au calme dans ce dossier.
Après sa deuxième Ligue des Champions consécutive, le PSG s’est fixé comme objectif d’aller chercher le triplé la saison prochaine. Pour y arriver, le club de la capitale entend se renforcer cet été avec notamment l’arrivée d’un nouveau joueur offensif. Initialement, Paris souhaitait obtenir la signature de Julian Alvarez, mais alors que le buteur de l’Atlético de Madrid ne serait pas si chaud à l’idée de venir, Luis Campos et Luis Enrique seraient passés à autre chose. Finalement, pour renforcer son attaque, le PSG pourrait trouver son bonheur du côté de Bournemouth en la personne d’Eli Junior Kroupi.
« Pour ne pas exciter les gens, il faut dire la vérité »
Malgré un prix annoncé à 100M€, Eli Junior Kroupi est régulièrement annoncé vers le PSG pour ce mercato estival. Pour autant, on serait encore très loin d’une officialisation de la venue du joueur de Bournemouth. C’est ce qu’a tenu à expliquer Fabrice Hawkins lors de Génération After : « Il y a beaucoup de joueurs qui sont regardés, appréciés aussi par la direction sportive et par Luis Enrique. Pour ne pas exciter les gens, il faut dire la vérité. Je pourrais dire aujourd’hui que oui le PSG va recruter Kroupi, mais la réalité c’est que un je n’en sais rien et deux on ne sait pas s’ils vont aller activer la piste ».
« Un peu trop tôt à mon sens pour dire si oui ou non ils vont se positionner sur lui »
« Est-ce que c’est un joueur qu’ils apprécient ? Oui. Est-ce que c’est un joueur qu’ils vont activer ? Non. Moi des noms qui ne sont pas sortis et qui sont appréciés par la direction, j’en connais, mais ce n’est pas pour autant qu’ils vont aller dessus. Et c’est comme ça tous les étés. Donc il est un peu trop tôt à mon sens pour dire si oui ou non ils vont se positionner sur lui. Mais en tout cas oui c’est un joueur qui est apprécié par les dirigeants du PSG », a ensuite expliqué le journaliste concernant Eli Junior Kroupi et le PSG. Affaire à suivre…