Eli Junior Kroupi : Un journaliste vient calmer la folie pour son transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG semble visiblement décidé à s’offrir un nouvel attaquant. Face à la complexité du dossier Julian Alvarez, le club de la capitale serait passé à autre chose. Aujourd’hui, c’est Eli Junior Kroupi qui est annoncé comme l’option numéro 1 de Luis Campos. Si ça s’enflamme à propos d’une arrivée de joueur de Bournemouth, Fabrice Hawkins a tenu à rappeler au calme dans ce dossier.

Après sa deuxième Ligue des Champions consécutive, le PSG s’est fixé comme objectif d’aller chercher le triplé la saison prochaine. Pour y arriver, le club de la capitale entend se renforcer cet été avec notamment l’arrivée d’un nouveau joueur offensif. Initialement, Paris souhaitait obtenir la signature de Julian Alvarez, mais alors que le buteur de l’Atlético de Madrid ne serait pas si chaud à l’idée de venir, Luis Campos et Luis Enrique seraient passés à autre chose. Finalement, pour renforcer son attaque, le PSG pourrait trouver son bonheur du côté de Bournemouth en la personne d’Eli Junior Kroupi.

« Pour ne pas exciter les gens, il faut dire la vérité » Malgré un prix annoncé à 100M€, Eli Junior Kroupi est régulièrement annoncé vers le PSG pour ce mercato estival. Pour autant, on serait encore très loin d’une officialisation de la venue du joueur de Bournemouth. C’est ce qu’a tenu à expliquer Fabrice Hawkins lors de Génération After : « Il y a beaucoup de joueurs qui sont regardés, appréciés aussi par la direction sportive et par Luis Enrique. Pour ne pas exciter les gens, il faut dire la vérité. Je pourrais dire aujourd’hui que oui le PSG va recruter Kroupi, mais la réalité c’est que un je n’en sais rien et deux on ne sait pas s’ils vont aller activer la piste ».