Mercato : C’est confirmé, un retour est annoncé à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM devrait connaître plusieurs bouleversements au niveau de son effectif. Déjà, le club phocéen devrait assister au retour de plusieurs joueurs ayant été prêtés au cours de la saison dernière. Cela concerne notamment le cas d’Angel Gomes. Prêté avec option d’achat à Wolverhampton, le milieu offensif anglais va faire son retour à Marseille.

Ayant changé profondément son organigramme, l’OM devrait procéder prochainement à une refonte de son effectif. Mais avant cela, le club phocéen va devoir gérer les retours de plusieurs joueurs dans l’effectif. Alors que Grégory Lorenzi vient d’être nommé directeur sportif et que Bruno Genesio est pressenti pour devenir le nouvel entraîneur, l’OM va de nouveau accueillir Angel Gomes dans ses rangs.

Angel Gomes de retour à l’OM Recruté libre après un beau passage au LOSC, Angel Gomes avait rejoint l’OM à l’aube de la saison 2025-2026. Mais après seulement 20 matchs disputés sous les couleurs phocéennes, le milieu de terrain anglais a été prêté en Premier League, du côté de Wolverhampton, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat qui aurait été rendue obligatoire en cas de maintien des Wolves en première division. Cela n’a pas été le cas et comme le confirme le journaliste Ben Jacobs ce samedi, Angel Gomes va rentrer à l’OM.