OM - Mason Greenwood : Les deux conditions nécessaires pour son transfert à 55M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l’OM et Mason Greenwood, on se dirigerait tout droit vers une séparation. Compte tenu de ses besoins financiers, le club phocéen devrait vendre l’Anglais dans les semaines à venir, ayant fixé la barre à 50M€ + 5M€ de bonus pour le transfert de son numéro 10. Et voilà que l’OM pourrait bien obtenir ce qu’il veut pour Greenwood, mais deux conditions doivent toutefois encore être remplies.

Après deux saisons sous le maillot de l’OM, Mason Greenwood ne devrait pas en disputer une troisième. En effet, l’attaquant anglais devrait être vendu par le club phocéen cet été afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. A Marseille, on a d’ailleurs fixé le prix de Greenwood à 50M€ + 5M€. Fabrizio Romano l’a confirmé, expliquant à l’occasion d’une vidéo sur Youtube : « J'ai essayé de me renseigner pour avoir une idée précise de son coût, car on parle toujours d'environ 50 millions d'euros. Je crois savoir que Marseille a formulé une demande ferme pour le transfert de Mason Greenwood : 50 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. C'est donc la somme nécessaire pour convaincre Marseille de signer Greenwood ».

Greenwood vendu pour 55M€ ? L’OM espère gratter le plus possible de la vente de Mason Greenwood, devant notamment reverser 40% à Manchester United. Et voilà que le club phocéen pourrait bien obtenir ce qu’il veut de la part de Fenerbahce. Candidat à la président du club stambouliote, Hakan Safi a déjà annoncé avoir trouvé un accord avec Greenwood pour un contrat de 4 ans. Voulant réellement l’Anglais, il serait d’ailleurs décidé à répondre aux attentes de l’OM. « Il compte bien payer ce que Marseille demande », a assuré Fabrizio Romano.