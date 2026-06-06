Bayern Munich - Transfert à 150M€ au Real Madrid : Michael Olise a choisi son club pour la saison prochaine ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le Real Madrid pourrait réaliser un très gros coup sur le mercato estival. Florentino Perez, qui tente actuellement de se faire réélire à la tête du club, devrait soumettre une offre de 150M€ au Bayern Munich pour Michael Olise. Si le club bavarois lui, n’est pas vendeur, l’ailier français serait intéressé par une arrivée en Espagne. Explications.

« La semaine prochaine, je tenterai de signer le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid. Mardi, je ferai une offre exceptionnelle à un club de Ligue des champions pour un joueur superstar. Ce sera une offre record pour un club. Je payerai au moins 150 millions d’euros. » Il y a quelques jours, le président du Real Madrid Florentino Perez lâchait cette bombe. En pleine campagne afin de se faire réélire à la tête du club, le dirigeant espagnol affirmait qu’il était disposé à claquer 150M€ sur une superstar cet été. Et d’après les révélations de plusieurs médias, il s’agirait de Michael Olise.

Michael Olise n’est pas contre rejoindre le Real Madrid Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, le Français pourrait vivre un été animé. Si d’après la presse allemande, les dirigeants bavarois considèrent leur numéro 17 comme intouchable et invendable peu importe le prix, Olise lui, verrait d’un bon œil une arrivée au Real Madrid à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Ramon Alvarez de Mon. Une offre officielle devrait bientôt être dégainée, alors que le club madrilène est conscient du fait que la star de 24 ans a ouvert la porte à une signature en sa faveur. Récemment, le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier Michael Olise.