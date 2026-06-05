Michael Olise - Transfert à 200M€ : Le Bayern Munich a déjà répondu au Real Madrid

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, Michael Olise va disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Mais son avenir est sur toutes les lèvres alors que le président du Rea Madrid Florentino Perez est déterminé à le signer ! Cependant, le président d’honneur du club bavarois Uli Hoeness a déjà récemment recalé le club madrilène sur ce dossier. Explications.

Le mercato estival pourrait réserver son lot de surprises du côté du Real Madrid. Alors que la campagne d’élections du nouveau président bat de son plein, Florentino Perez vient tout juste de lâcher une énorme annonce. « La semaine prochaine, je tenterai de signer le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid. Mardi, je ferai une offre exceptionnelle à un club de Ligue des champions pour un joueur superstar. Ce sera une offre record pour un club. Je payerai au moins 150 millions d’euros », a ainsi lâché le dirigeant historique du Real.

Florentino Perez veut tout miser sur Olise Et selon plusieurs sources dont le journaliste Fabrizio Romano, il s’agirait de Michael Olise. Le Real Madrid et plus particulièrement Florentino Perez serait sous le charme du joueur du Bayern Munich, auteur d’une excellente saison. Selon ce dernier, le président madrilène souhaite tout miser sur l’ailier français, lui qui a été impressionné par son relâchement et sa magie sur le terrain cette saison. Cependant, ce dossier s’annonce compliqué. Récemment, le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, avait catégoriquement réfuté un possible départ d’Olise.