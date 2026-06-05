Mercato : Le PSG envisage une folie, mais la presse anglaise jette un froid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le PSG s'est montré plutôt discret lors des périodes de mercato, choisissant de faire confiance aux mêmes joueurs pour composer son équipe. La situation pourrait changer à l'approche d'un nouveau mercato estival puisqu'un jeune joueur du RB Leipzig attire l'attention des dirigeants parisiens. Mais l'opération semble difficilement envisageable.

Au cours des dernières années, le PSG a souvent fait confiance à de très jeunes profils pour composer son effectif, avec succès. Le club de la capitale pourrait repartir sur les mêmes bases en suscitant un certain intérêt pour un jeune joueur de 19 ans. Yan Diomandé, jeune ailier de 19 ans qui évolue au RB Leipzig depuis l'année dernière, fait de l'œil. Mais le PSG n'est pas seul sur le coup et n'est pas forcément bien placé dans ce dossier.

Le PSG à fond sur Yan Diomandé A seulement 19 ans, Yan Diomandé fait déjà beaucoup parler de lui. Le jeune Ivoirien vient de terminer la saison avec le RB Leipzig où il a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matches de Bundesliga, une première saison complète à ce niveau très réussie. A l'approche du mercato estival, son cas intéresse de grands clubs en Europe, où il rêve de s'illustrer. Le principal intéressé aurait d'ailleurs envie de rejoindre le PSG et l'inverse est également vrai. Certains joueurs du club ont même pu le voir à l'œuvre de très près lors de la défaite des Bleus jeudi soir face à la Côte d'Ivoire (1-2) à Nantes lors d'un match amical.