Mercato - OM : Une réponse officielle tombe pour le transfert de Mason Greenwood

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son départ de l’OM semble inéluctable, Mason Greenwood est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome ces derniers jours. Gian Piero Gasperini, entraîneur de la Louve, serait un grand admirateur de l’ailier anglais et ferait pression auprès de sa direction afin de le recruter, ce qu’il n’a pas voulu confirmer quand il a été interrogé sur le mercato de son équipe.

Troisième de Serie A et donc qualifiée pour la Ligue des champions, l’AS Rome aurait fait de Mason Greenwood sa priorité de l’été, lui qui serait également dans le viseur de Fenerbahçe. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Gian Piero Gasperini apprécierait énormément le joueur de l’OM qu’il considèrerait comme « idéal » pour son équipe, tandis que Marseille aurait fixé son prix à 50M€.

« Ce n’est que plus tard que les équipes se construiront réellement » Justement, l’entraîneur de l’AS Rome a été interrogé par Sky Sport sur le mercato à venir de la Louve. « Un cadeau des Friedkin ? Non, je pense que plutôt que d'attendre des cadeaux, nous devons bien travailler, travailler avec sérieux et attention, car Rome est un club très important : le stade est toujours plein comme dans peu d'autres villes, il y a une grande passion, et nous avons donc le devoir et la nécessité d'essayer de faire progresser cette équipe et de satisfaire les supporters. La Roma de la saison prochaine ? Eh bien, c’est difficile à dire pour l’instant, notamment parce que toutes les équipes se trouvent dans une situation d’impasse. C’est une période où l’on parle beaucoup, où l’on fait beaucoup d’hypothèses, mais ce n’est que plus tard que les équipes se construiront réellement, et surtout, ce sera important quand on commencera à jouer. Il est clair que l’ambition de la Roma, et du club en premier lieu, est de créer une meilleure équipe », a déclaré Gian Piero Gasperini, dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, avant d’évoquer une pontielle vente d’un de ses meilleurs joueurs. « Je voudrais clairement les garder tous. Ensuite, il y a aussi des contraintes financières, budgétaires, mais nous devrions être capables de les surmonter, et de comprendre comment faire pour garder les meilleurs joueurs, car c’est sur eux qu’on peut mieux construire. »