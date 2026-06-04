Mercato - OM : Le jackpot pour Mason Greenwood, «ils seraient prêts à lui offrir un salaire mirobolant»

Axel Cornic

Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2024 après un prêt encourageant à Getafe, Mason Greenwood a réussi à relancer sa jeune carrière. Mais l'ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce pourrait bien la poursuivre loin du club phocéen, puisqu’un départ est annoncé à quelques jours de l’ouverture des portes du mercato estival.

En nette baisse de forme depuis le départ de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood se rapproche de la fin de son aventure à l’OM. Son avenir fait beaucoup parler en ce moment et la presse italienne assure que l’AS Roma va passer à l’action, avec un possible transfert autour des 50M€ qui pourrait se dessiner.

La Roma pour Greenwood, mais aussi... L’ailier de l’OM serait tout simplement la priorité de Gian Piero Gasperini, qui semble être prêt à tout pour l’avoir sous ses ordres à Rome. « Gasperini est fou amoureux de Greenwood. La Roma a commencé à se renseigner auprès de ses contacts pour connaître les coûts et les exigences. Le prix de départ est de 50M€ » a assuré Fabrizio Romano, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle. « Gasperini fait pression en interne, affirmant que Greenwood est le joueur idéal pour la Roma, et le club travaille donc activement à son recrutement ».